Немецкий министр труда Гайль против немедленного эмбарго на российский газ, - FAZ

Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мы должны шаг за шагом становиться менее зависимыми от импорта газа", - подчеркнул Гайль.

По его мнению, немедленное эмбарго приведет как к росту цен, так и к сокращению рабочих мест.

Губертус Гайль заявил, что, если наряду с высокими ценами придется беспокоиться еще и из-за рабочих мест, то "это было бы социальным ядом". Сейчас, по его словам, немецкий рынок труда надежен и силен, несмотря на два года пандемии коронавируса.

"В случае немедленного газового эмбарго мы бы оказались в совершенно иной экономической и социальной ситуации", - добавил политик.

Как известно, ЕС уже несколько недель не может договориться об эмбарго на российскую нефть.

Напомним, глава Евросовета Мишель заявил, что вопрос об эмбарго на российскую нефть решится уже в понедельник, 30 мая. По словам главы Европейского Совета, хотя он "все еще уверен", что блок сможет решить любые вопросы, для этого потребуется много диалога.

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