Немецкий министр труда Гайль против немедленного эмбарго на российский газ, - FAZ
Немецкий министр по вопросам труда Губертус Гайль предостерег от серьезных последствий скорого эмбарго на российский газ
Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Мы должны шаг за шагом становиться менее зависимыми от импорта газа", - подчеркнул Гайль.
По его мнению, немедленное эмбарго приведет как к росту цен, так и к сокращению рабочих мест.
Губертус Гайль заявил, что, если наряду с высокими ценами придется беспокоиться еще и из-за рабочих мест, то "это было бы социальным ядом". Сейчас, по его словам, немецкий рынок труда надежен и силен, несмотря на два года пандемии коронавируса.
"В случае немедленного газового эмбарго мы бы оказались в совершенно иной экономической и социальной ситуации", - добавил политик.
Как известно, ЕС уже несколько недель не может договориться об эмбарго на российскую нефть.
- Напомним, глава Евросовета Мишель заявил, что вопрос об эмбарго на российскую нефть решится уже в понедельник, 30 мая. По словам главы Европейского Совета, хотя он "все еще уверен", что блок сможет решить любые вопросы, для этого потребуется много диалога.
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