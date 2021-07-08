Немецкий министр раскритиковал российскую позицию по Сирии

Об этом сообщает DW.



В Совете Безопасности ООН России следует поддержать резолюцию о гуманитарной помощи и позволить организациям доставлять их грузы через КПП Баб-эль-Хава, заявил Мюллер.



По его словам, угроза Москвы блокировать продолжение открытия границы на севере Сирии для гуманитарной помощи неприемлема. Закрытие КПП в условиях пандемии, по словам министра, было бы гуманитарной катастрофой. Необходимо не только оставить открытым Баб-эль-Хаву, но и обеспечить открытие новых пограничных переходов.



До 2020 года гуманитарные учреждения ООН и их партнеры могли пользоваться четырьмя пунктами пропуска на границе с Турцией, Ираком и Иорданией. Однако в связи с переходом большей части Сирии под власть центрального правительства Дамаск и Москва стали выступать за свертывание работы переходов и замену гуманитарной помощи централизованными поставками через Дамаск.



Россия и Китай дважды накладывали вето на проект резолюции Совбеза о продлении механизма помощи, предложенный Германией и Бельгией. Компромиссный вариант, принятый летом 2020 года, оставил открытым в год только один КПП - Баб-эль-Хава, через который гуманитарные товары попадают из Турции в Идлиб. 10 июля срок действия этой резолюции сбегает, а компромисс о том, как должна поступать в Сирию гуманитарная помощь, так и не найдено.

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