Немецкий министр, который 24 февраля сказал, что Украине осталось несколько часов, планирует приехать в Киев
Министр финансов Германии Кристиан Линднер готовит визит в Киев
Об этом пишет Spiegel , сообщает ЕН .
"Я получил приглашение – и я его приму. Мой коллега министр финансов Украины сказал во время разговора на днях, что им было бы полезно, если бы я, как министр финансов и нынешний глава министров финансов G7, побывал в Киеве. И именно поэтому мы намерены сделать это сейчас", - сказал Линднер.
- 28 марта посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что после полномасштабного вторжения войск в Украину РФ министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что "Украине осталось несколько часов" .
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