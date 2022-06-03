Об этом пишет Spiegel , сообщает ЕН .

"Я получил приглашение – и я его приму. Мой коллега министр финансов Украины сказал во время разговора на днях, что им было бы полезно, если бы я, как министр финансов и нынешний глава министров финансов G7, побывал в Киеве. И именно поэтому мы намерены сделать это сейчас", - сказал Линднер.

28 марта посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что после полномасштабного вторжения войск в Украину РФ министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что "Украине осталось несколько часов" .