Немецкий лоукостер Eurowings выполнил первый рейс в Украину
Немецкий лоукостер Eurowings, который входит в Lufthansa Group, совершил первую посадку в международном аэропорту Борисполь
Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.
Согласно сообщению, первый самолет Airbus A320 лоукостера Eurowings совершил посадку в международном аэропорту Борисполь.
В пресс-службе отметили, что немецкий авиаперевозчик стал уже четвертой компанией Lufhasa Group, который работает на украинском рынке. Другими тремя являются Lufthansa, Swiss International Air Lines и Austrian Airlines.
Авиаперевозчик будет выполнять рейсы три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам.
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