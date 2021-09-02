Немецкий лоукостер Eurowings выполнил первый рейс в Украину

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.



Согласно сообщению, первый самолет Airbus A320 лоукостера Eurowings совершил посадку в международном аэропорту Борисполь.



В пресс-службе отметили, что немецкий авиаперевозчик стал уже четвертой компанией Lufhasa Group, который работает на украинском рынке. Другими тремя являются Lufthansa, Swiss International Air Lines и Austrian Airlines.



Авиаперевозчик будет выполнять рейсы три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb