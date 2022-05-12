Немецкий концерн Siemens уйдет с российского рынка

Об этом немецкий концерн Siemens сообщил на своем сайте, пишет Reuters .

"Сегодня мы объявили о своем решении провести упорядоченный процесс сворачивания нашей промышленной деятельности в России", – говорится в заявлении исполнительного директора Роланда Буша.

Siemens является работодателем около 3 тыс. россиян.

После полномасштабного вторжения России в Украину концерн отказался от новых проектов в РФ.

В Siemens заявили о сокращении вдвое чистой прибыли до 1,21 млрд евро за три месяца и объяснили это влиянием санкций.

Напомним, Япония и Финляндия применят жесткий пакет санкций против РФ.

Россия использует в военной технике чипы из холодильников и посудомоек.

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