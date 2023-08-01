Немецкий концерн Rheinmetall начал строительство завода по производству частей истребителя F-35
В общине Веце в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия во вторник стартовало строительство нового завода оружейного концерна Rheinmetall по производству деталей фюзеляжа современного истребителя F-35
Об этом пишет Tagesschau.
Новый завод в Северном Рейне-Вестфалии стал первым подобным объектом, в который немецкое государство будет инвестировать из объявленного в феврале прошлого года спецфонда в размере 100 миллиардов евро.
Площадь предприятия составит 60 тысяч квадратных метров, а стоимость строительства оценивается в около 200 миллионов евро. В Rheinmetall планируют ввести производственные мощности в эксплуатацию через два года.
"Война в Украине и связанные с ней геополитические изменения показывают, что наша демократия должна уметь защищать себя, - сказал на церемонии премьер-министр федеральной земли Северный Рейн, пишет Bild - Вестфалия Хендрик Вюст. - Мы переживаем духовный поворот. Агрессивная война России против Украины бросает вызов нашим западным ценностям.
На заводе будут производиться не менее 400 секций фюзеляжа F-35. Первые из них сразу по производству уйдут в США, где будут использованы для сбора истребителей для Германии – страна планирует приобрести 35 таких самолетов за 8,3 миллиарда евро.
Кроме непосредственно производства, завод Rheinmetall будет содержать зоны материально-тылового обеспечения, склады, исследовательские и испытательные залы.
Как известно, ряд европейских стран сейчас находятся в процессе замены своих истребителей парков на более новейшие F-35.
Справка : F-35 Lightning – это многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения. Он известен своей незаметностью. Соединенные Штаты продают эти самолеты только ближайшим союзникам, включающим Австралию, Японию, Южную Корею и Сингапур.
- В октябре стало известно, что Чехия хочет купить у США 24 истребителя F-35 . О намерении закупить самолеты у США в Чехии стали говорить в середине июля. Тогда в минобороны страны заявили, что не желают откладывать модернизацию армии даже на день. В июне Госдеп США одобрил продажу самолетов F-35 Чехии.
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