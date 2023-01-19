Немецкий концерн Rheinmetall готов поставить ВСУ в 2023 году более 100 танков, - СМИ
Немецкая оружейная промышленность готовится поставить в Украину основные боевые танки, в частности, немецкие Leopard 1 и Leopard 2 и модернизированные британские Challenger 1
Об этом сообщает Handelsblatt.
"Из более старой модели Leopard 1 в этом году могут быть переоборудованы и поставлены 20 основных боевых танков и еще 80 в течение 20 месяцев", - говорится в материале.
Отмечается, что немецкая оружейная промышленность готовится поставить в Украину немецкие Leopard 1, Leopard 2 и модернизированные британские Challenger 1. При этом многие наблюдатели не ожидали Challenger 1, ведь модель уступает более новой версии.
Издание добавляет, что концерн Rheinmetall решил закупить и модернизировать Leopard 1 и Challenger 1, потому что они "одинаково превосходят основные боевые танки РФ и способны существенно повысить боеспособность Украины".
В то же время ключевая роль в этом вопросе отводится именно Берлину, поскольку он должен одобрить реэкспорт немецких танков. Окончательное решение должно быть принято 20 января в ходе встречи министров оборонных ведомств 50 стран в Рамштайне.
- 14 января Риши Сунак во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским подтвердил, что его страна предоставит Украине танки Challenger 2. В новом пакете военной помощи Великобритания кроме танков 14 Challenger 2 передаст Украине 30 самоходных артиллерийских установок пушек AS90.
- 19 января бывший командующий Сухопутными войсками Польши, экс-замминистра обороны страны генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что больше всего танков Leopard Украине должны передать страны, расположенные вдали от линии фронта. Германия и Испания могут предоставить до 150 танков.
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