Об этом сообщает Handelsblatt.

"Из более старой модели Leopard 1 в этом году могут быть переоборудованы и поставлены 20 основных боевых танков и еще 80 в течение 20 месяцев", - говорится в материале.

Отмечается, что немецкая оружейная промышленность готовится поставить в Украину немецкие Leopard 1, Leopard 2 и модернизированные британские Challenger 1. При этом многие наблюдатели не ожидали Challenger 1, ведь модель уступает более новой версии.

Издание добавляет, что концерн Rheinmetall решил закупить и модернизировать Leopard 1 и Challenger 1, потому что они "одинаково превосходят основные боевые танки РФ и способны существенно повысить боеспособность Украины".

В то же время ключевая роль в этом вопросе отводится именно Берлину, поскольку он должен одобрить реэкспорт немецких танков. Окончательное решение должно быть принято 20 января в ходе встречи министров оборонных ведомств 50 стран в Рамштайне.

14 января Риши Сунак во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским подтвердил, что его страна предоставит Украине танки Challenger 2. В новом пакете военной помощи Великобритания кроме танков 14 Challenger 2 передаст Украине 30 самоходных артиллерийских установок пушек AS90.

19 января бывший командующий Сухопутными войсками Польши, экс-замминистра обороны страны генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что больше всего танков Leopard Украине должны передать страны, расположенные вдали от линии фронта. Германия и Испания могут предоставить до 150 танков.

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