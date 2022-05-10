Немецкий концерн Rheinmetall готов отправить БМП Marder в Украину через три недели

Об этом сообщает DW .

По словам главы Rheinmetall Армина Паппергера, концерн подготовит к отправке первые переоснащенные БМП Marder уже через три недели. Сейчас производитель ожидает окончательное решение немецкого правительства, которое должно одобрить поставки бронетранспортеров

Он отметил, что Rheinmetall располагает запасами машин Marder, которые были в использовании и могут быть переоснащены для участия в боевых действиях.

"Четыре недели назад мы уже приступили к ремонту, хотя конкретных заказов пока нет. Поэтому мы действуем на свой страх и риск", - сказал Паппергер.

Он добавил, что в среднесрочной перспективе Rheinmetall мог бы предоставить 100 БМП.

В настоящее время правительство ФРГ еще не приняло окончательного решения по отправке в Украину некоторых видов вооружений, таких как танки Leopard и БМП Marder.

23 апреля дочернее предприятие немецкого оборонного концерна Rheinmetall обратилось в федеральное правительство Германии за разрешением на поставку Украине 100 боевых машин пехоты Marder.

24 апреля правительство Швейцарии наложило вето на реэкспорт в Украину боеприпасов к БМП Marder.

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