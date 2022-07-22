Немецкий клуб договорился о трансфере 18-летнего футболиста "Динамо"
Литовский полузащитник киевского "Динамо" Титас Бузас продолжит карьеру в немецком "Аугсбурге"
Об этом сообщает Sportas.lt.
18-летний хавбек Титас Бузас подписал контракт с "Аугсбургом" на 2 года. Финансовые условия контракта не сообщаются.
Бузас – воспитанник португальского "Белененсеша". В августе 2021 года перешел в киевское "Динамо" из литовской "Дайнавы" в статусе свободного агента и выступал за молодежную команду U-19.
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