Немецкий клуб договорился о трансфере 18-летнего футболиста "Динамо"

Об этом сообщает Sportas.lt.

18-летний хавбек Титас Бузас подписал контракт с "Аугсбургом" на 2 года. Финансовые условия контракта не сообщаются.

Бузас – воспитанник португальского "Белененсеша". В августе 2021 года перешел в киевское "Динамо" из литовской "Дайнавы" в статусе свободного агента и выступал за молодежную команду U-19.

1 июля грузинский полузащитник Георгий Цитаишвили следующий сезон проведет в познанском "Лехе".

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