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Немецкий импорт нефти из России упал на 99,9%

13 мартa, 2023 понедельник
10:39
Мир

С 5 февраля, когда в ЕС вступило в силу нефтяное эмбарго, в Германию импорт российской нефти практически закончился, сейчас остается 1%, который занимает ввоз

Об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на данные федерального статистического ведомства Германии.

В январе этого года в Германию поступило всего 3500 тонн российской нефти. В прошлом году – за месяц до полномасштабной войны РФ в Украину – объем импорта составил 2,8 миллиона тонн.

"В результате импорт нефти из России практически остановился. Арифметически он упал на 99,9 процента", - пишет ведомство.

Доля страны-спонсора терроризма в общем объеме импорта нефти в Германию упала с 36,5% в январе 2022 года до 0,1% в настоящее время.

  • 5 февраля в ЕС вступил в силу запрет на импорт в Евросоюз нефтепродуктов из РФ. Это касается, в частности, бензина, дизеля, керосина, нефти и мазута.
  • В тот же день агентство Bloomberg сообщило, что Индия поставляет переработанную нефть из России в Европу и Америку. Нефтепереработчики Индии и Китая могут получить большую прибыль, покупая российскую нефть по сниженным ценам, а экспортируя продукцию по мировым.
  • Индия решила соблюдать западные санкции против России, в том числе потолки цен на российскую нефть на уровне 60 долларов.
Экономика
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нафта
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