Об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на данные федерального статистического ведомства Германии.

В январе этого года в Германию поступило всего 3500 тонн российской нефти. В прошлом году – за месяц до полномасштабной войны РФ в Украину – объем импорта составил 2,8 миллиона тонн.

"В результате импорт нефти из России практически остановился. Арифметически он упал на 99,9 процента", - пишет ведомство.

Доля страны-спонсора терроризма в общем объеме импорта нефти в Германию упала с 36,5% в январе 2022 года до 0,1% в настоящее время.