Немецкий импорт нефти из России упал на 99,9%
С 5 февраля, когда в ЕС вступило в силу нефтяное эмбарго, в Германию импорт российской нефти практически закончился, сейчас остается 1%, который занимает ввоз
Об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на данные федерального статистического ведомства Германии.
В январе этого года в Германию поступило всего 3500 тонн российской нефти. В прошлом году – за месяц до полномасштабной войны РФ в Украину – объем импорта составил 2,8 миллиона тонн.
"В результате импорт нефти из России практически остановился. Арифметически он упал на 99,9 процента", - пишет ведомство.
Доля страны-спонсора терроризма в общем объеме импорта нефти в Германию упала с 36,5% в январе 2022 года до 0,1% в настоящее время.
- 5 февраля в ЕС вступил в силу запрет на импорт в Евросоюз нефтепродуктов из РФ. Это касается, в частности, бензина, дизеля, керосина, нефти и мазута.
- В тот же день агентство Bloomberg сообщило, что Индия поставляет переработанную нефть из России в Европу и Америку. Нефтепереработчики Индии и Китая могут получить большую прибыль, покупая российскую нефть по сниженным ценам, а экспортируя продукцию по мировым.
- Индия решила соблюдать западные санкции против России, в том числе потолки цен на российскую нефть на уровне 60 долларов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.07
Покупка 38.07Продажа 38.88
-
EUR
Покупка 40.06Продажа 41.03
- Актуальное
- Важное