Немецкий госбанк KfW предоставил Украине кредит на 150 млн евро

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.



Кредит предоставляется в рамках проекта "ММСП-Финансирование COVID-19". Деньги будут направлены в государственный бюджет на рефинансирование расходов, понесенных в рамках государственных программ "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%".



"Предоставленные средства позволят укрепить финансовую систему нашей страны, а также продолжить реализацию государственных программ по поддержке малого и среднего бизнеса в Украине", - отметил во время подписания соглашения министр финансов Сергей Марченко.



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Согласно условиям соглашения кредит предоставляется сроком на 15 лет (с учетом льготного периода отсрочки погашения основной суммы кредита – 5 лет) по плавающей процентной ставке с возможностью конверсии на фиксированную ставку после полной выплаты кредита.

Напомним, что из-за полномасштабного российского вторжения украинский бюджет теряет 2 млрд грн в день.

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