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Немецкий госбанк KfW предоставил Украине кредит на 150 млн евро

7 апреля, 2022 четверг
16:21
Экономика

Министерство финансов Украины и немецкий госбанк "Кредитное учреждение для восстановления" подписали 7 апреля кредитное соглашение на сумму 150 млн. евро

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Кредит предоставляется в рамках проекта "ММСП-Финансирование COVID-19". Деньги будут направлены в государственный бюджет на рефинансирование расходов, понесенных в рамках государственных программ "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%".

"Предоставленные средства позволят укрепить финансовую систему нашей страны, а также продолжить реализацию государственных программ по поддержке малого и среднего бизнеса в Украине", - отметил во время подписания соглашения министр финансов Сергей Марченко.

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Согласно условиям соглашения кредит предоставляется сроком на 15 лет (с учетом льготного периода отсрочки погашения основной суммы кредита – 5 лет) по плавающей процентной ставке с возможностью конверсии на фиксированную ставку после полной выплаты кредита.

  • Напомним, что из-за полномасштабного российского вторжения украинский бюджет теряет 2 млрд грн в день.

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Германия
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