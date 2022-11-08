Об этом заявил финансовый директор компании Марко Свобода, передает РБК.

По его словам, к российским активам компании проявили большой интерес.

Концерн Henkel объявил об уходе из России в апреле. В марте Henkel прекратил все инвестиции в российский бизнес, а в августе выставила свои активы в России и Беларуси на продажу.

Henkel работал в стране с 1991 года, компании принадлежит 11 заводов в разных регионах России, а именно в Пермском и Ставропольском краях, Саратовской, Ленинградской, Ульяновской, Новосибирской, Московской и Челябинской областях.

Среди его брендов: средства для стирки и чистки, гели для душа, средства для волос.

В конце апреля Компания Henkel возобновила работу заводов во Львовской и Киевской областях.

Henkel была одной из крупнейших компаний, которые продолжали работать в России после 24 февраля.

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