Немецкий гигант бытовой химии Henkel окончательно уйдет с рынка России до конца 2022 года
Немецкий производитель бытовой химии Henkel планирует окончательно уйти с рынка России до конца 2022 года, продав свой бизнес
Об этом заявил финансовый директор компании Марко Свобода, передает РБК.
По его словам, к российским активам компании проявили большой интерес.
Концерн Henkel объявил об уходе из России в апреле. В марте Henkel прекратил все инвестиции в российский бизнес, а в августе выставила свои активы в России и Беларуси на продажу.
Henkel работал в стране с 1991 года, компании принадлежит 11 заводов в разных регионах России, а именно в Пермском и Ставропольском краях, Саратовской, Ленинградской, Ульяновской, Новосибирской, Московской и Челябинской областях.
Среди его брендов: средства для стирки и чистки, гели для душа, средства для волос.
- В конце апреля Компания Henkel возобновила работу заводов во Львовской и Киевской областях.
- Henkel была одной из крупнейших компаний, которые продолжали работать в России после 24 февраля.
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