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Немецкий гигант бытовой химии Henkel окончательно уйдет с рынка России до конца 2022 года

8 ноября, 2022 вторник
19:32
Экономика

Немецкий производитель бытовой химии Henkel планирует окончательно уйти с рынка России до конца 2022 года, продав свой бизнес

Об этом заявил финансовый директор компании Марко Свобода, передает РБК.

По его словам, к российским активам компании проявили большой интерес.

Концерн Henkel объявил об уходе из России в апреле. В марте Henkel прекратил все инвестиции в российский бизнес, а в августе выставила свои активы в России и Беларуси на продажу.

Henkel работал в стране с 1991 года, компании принадлежит 11 заводов в разных регионах России, а именно в Пермском и Ставропольском краях, Саратовской, Ленинградской, Ульяновской, Новосибирской, Московской и Челябинской областях.

Среди его брендов: средства для стирки и чистки, гели для душа, средства для волос.

  • В конце апреля Компания Henkel возобновила работу заводов во Львовской и Киевской областях.
  • Henkel была одной из крупнейших компаний, которые продолжали работать в России после 24 февраля.

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санкции против России
война с Россией
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