Немецкий генпрокурор начал расследование преступлений РФ
Генеральный прокурор Германии Петер Франк начал расследование по подозрению в совершении военных преступлений российских военных в Украине
Об этом сообщает издание Spiegel.
"Нападения на жилые кварталы, применение кассетных бомб – фотографии этих зверств российских войск во время нападения на Украину, которые циркулируют в эти дни, позвали главного прокурора ФРГ к действию", – говорится в сообщении издания.
Отмечают, что уже начата так называемая структурная процедура, которая служит для обеспечения значительных доказательств и косвенных доказательств, чтобы иметь возможность принять меры против отдельных виновных, если это необходимо. Немецкая прокуратура учитывает сообщения о кассетных бомбах, нападениях на жилые кварталы и гражданской инфраструктуре, газопроводе, свалке ядерных отходов и ТЭС.
"Также в центре внимания должны быть отчеты о так называемых списках "целей", которые, как говорится, ведут российские или чеченские подразделения, дислоцированные в Украине. В списках – высокопоставленные украинские политики, которых должны убить", – добавляют в Spiegel.
- Напомним, суд Гааги (Королевство Нидерланды) в понедельник, 7 июня 2021 года , начал слушание по сути по делу об уничтожении малайзийского самолета рейса MH17 над оккупированной россиянами частью украинского Донбасса.
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