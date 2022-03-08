Немецкий генпрокурор начал расследование преступлений РФ

Об этом сообщает издание Spiegel.



"Нападения на жилые кварталы, применение кассетных бомб – фотографии этих зверств российских войск во время нападения на Украину, которые циркулируют в эти дни, позвали главного прокурора ФРГ к действию", – говорится в сообщении издания.



Отмечают, что уже начата так называемая структурная процедура, которая служит для обеспечения значительных доказательств и косвенных доказательств, чтобы иметь возможность принять меры против отдельных виновных, если это необходимо. Немецкая прокуратура учитывает сообщения о кассетных бомбах, нападениях на жилые кварталы и гражданской инфраструктуре, газопроводе, свалке ядерных отходов и ТЭС.



"Также в центре внимания должны быть отчеты о так называемых списках "целей", которые, как говорится, ведут российские или чеченские подразделения, дислоцированные в Украине. В списках – высокопоставленные украинские политики, которых должны убить", – добавляют в Spiegel.

Напомним, суд Гааги (Королевство Нидерланды) в понедельник, 7 июня 2021 года , начал слушание по сути по делу об уничтожении малайзийского самолета рейса MH17 над оккупированной россиянами частью украинского Донбасса.