Об этом информируют на странице глобальной инициативы по поддержке Украины UNITED24 .

Немецкие общественные организации вместе с дизайнером Франком Вильде – анонсировали рождественскую кампанию по сбору миллиона евро на генераторы для украинских больниц.

"10 миллионов человек в Украине остались без света после целенаправленных атак России. Россия уничтожила 50% объектов украинской энергетической инфраструктуры. Стабильное электроснабжение является критическим для перегруженных медицинских учреждений, где персонал ежедневно работает, чтобы спасти жизнь тысяч", - сказал Вильде.

Немецкий дизайнер подчеркнул, что планируют приобрести 300 генераторов.

"Вместе с президентом Зеленским и инициативой UNITED24, мы начинаем кампанию по поставке 300 генераторов в больницы по всей Украине. Поделитесь светом на Рождество - пожертвуйте сейчас !" – добавил Вильде.

Присоединиться к сбору .

Напомним, платформа UNITED24 начала сотрудничать с официальным импортером BMW в Украину.

Лимитированную коллекцию колонок установили в магазинах бренда в Европе с призывом поддерживать Украину и донатить через UNITED24.

Spotify переименовал плейлист Music of Ukraine в UNITED24 : Music For Ukraine. В него войдут новые песни. Также платформа создает новый способ поддержки Украины.

В рамках проекта "24 000 друзей Украины" благотворители из разных стран могут оформить ежемесячную подписку на UNITED24 за 24 доллара.

5 сентября сообщалось, что к благотворительной платформе United24 присоединились послы из 110 стран мира, которые собрали почти $200 млн .

18 октября произошло очередное расширение платформы United24, к которой присоединился известный боксер Александр Усик. Также послами являются Андрей Шевченко, Элина Свитолина, Imagine Dragons, креативный директор Balenciaga Демна, Лиев Шрайбер, Барбра Стрейзанд и Марк Гэмилл.

29 ноября президент Украины Владимир Зеленский встретился с Александром Усиком, Андреем Шевченко и другими послами фандрейзинговой платформы United24. Усик рассказал о мероприятии в Лос-Анджелесе, во время которого гранитный отпечаток его боксерской перчатки был продан на благотворительном аукционе за $100 тыс. После этого неизвестный покупатель попросил подарить ее Зеленскому.

30 ноября на официальной странице глобальной инициативы по поддержке Украины сообщили , что профессиональный боксер Александр Усик выделил $50 тыс. на генераторы для украинских больниц.

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