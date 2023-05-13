Немецкий депутат Вадефуль призвал разрешить Украине удары по РФ
Заместитель главы фракции оппозиционного блока христианских партий ХДС/ХСС в бундестаге Иоганн Вадефуль призвал разрешить Украине применять немецкое оружие и по целям на территории России
Об этом сообщает DW.
"Ни на международно-правовом, ни на политическом уровне нет обоснований, почему Украине не разрешено атаковать цели в России", – сказал Вадефуль.
Отмечается, что канцлер ФРГ Олаф Шольц недавно заявил, что с президентом Украины Владимиром Зеленским достигнуто соглашение, что немецкое вооружение не должно применяться для ударов по российской территории. Вадефуль с этим не согласен.
"Почему подвергшаяся нападению страна должна ограничиваться обороной только на собственной территории? Украина должна иметь возможность нарушать логистику и поставки и с другой стороны границы, чтобы иметь возможность остановить агрессивную войну. Германия должна эффективно помогать Украине, вместо того чтобы связывать ей руки", – подчеркнул политик.
Кроме того, Вадефуль отметил, что Украина, безусловно, должна помнить о "пропорциональности", но при этом подчеркнул, что Киев и так уже придерживается ее.
"В отличие от России, Украина ограничивается при ударах по промышленным объектам, топливным складам и транспортной и военной инфраструктуре. Она, в отличие от России, не бомбит жилые комплексы, больницы или детские дома", – пояснил политик.
- 13 мая Германия объявила о новом пакете помощи Украине на 2,7 млрд евро, в который войдут 4 зенитно-ракетных комплекса IRIS-T-SLM, 30 танков Leopard и 20 БМП Marder.
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