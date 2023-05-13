Немецкий депутат Вадефуль призвал разрешить Украине удары по РФ

Об этом сообщает DW.

"Ни на международно-правовом, ни на политическом уровне нет обоснований, почему Украине не разрешено атаковать цели в России", – сказал Вадефуль.

Отмечается, что канцлер ФРГ Олаф Шольц недавно заявил, что с президентом Украины Владимиром Зеленским достигнуто соглашение, что немецкое вооружение не должно применяться для ударов по российской территории. Вадефуль с этим не согласен.

"Почему подвергшаяся нападению страна должна ограничиваться обороной только на собственной территории? Украина должна иметь возможность нарушать логистику и поставки и с другой стороны границы, чтобы иметь возможность остановить агрессивную войну. Германия должна эффективно помогать Украине, вместо того чтобы связывать ей руки", – подчеркнул политик.

Кроме того, Вадефуль отметил, что Украина, безусловно, должна помнить о "пропорциональности", но при этом подчеркнул, что Киев и так уже придерживается ее.

"В отличие от России, Украина ограничивается при ударах по промышленным объектам, топливным складам и транспортной и военной инфраструктуре. Она, в отличие от России, не бомбит жилые комплексы, больницы или детские дома", – пояснил политик.