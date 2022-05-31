Об этом сообщает CNN.

Хабек заявил во вторник, 31 мая, что "сила и решительность Европы, безусловно, пострадали" во время "спора" между странами-членами Европейского Союза по поводу новых санкций против России, согласованных блоком в понедельник.

"Это компромисс, и, возможно, мы живем во времена, когда слишком много компромиссов не только омрачают, но и уничтожают ясность в итоге. Меня это, конечно, не устраивает", - сказал Хабек на пресс-конференции в Берлине.

Министр отметил, что существует неразбериха между краткосрочной перспективой собственной страны и долгосрочным соблюдением принципов, которые могут быть приняты только глобально.

Хабек обвинил венгерского лидера Виктора Орбана в "немилосердном" соблюдении "собственных интересов" во время переговоров о шестом пакете санкций ЕС против Москвы.

"Я раздражен, и это вежливый способ выразиться, как Виктор Орбан может вмешаться настолько глубоко и как он безжалостно играете в покер ради собственных интересов", - сказал Хабек.

Так что основная задача, которая сейчас стоит перед Европой, – достичь единства как экономического региона, подчеркнул министр.

"Европа должна заново изобрести себя", – сказал он.

31 мая в Евросоюзе согласовали новые санкционные ограничения против РФ, включающие частичный запрет на экспорт российской нефти. Главные уступки, о которых пришлось долго договариваться, касались позиции Венгрии, требовавшей разрешить ей получать нефть по трубопроводу "Дружба".

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