Немецкий чиновник обвинил Орбана в "немилосердном" соблюдении "собственных интересов" при принятии новых санкций против РФ
Министр экономики Германии Роберт Хабек обвинил венгерского лидера Виктора Орбана в "немилосердном" соблюдении "собственных интересов" во время переговоров о шестом пакете санкций ЕС против Москвы
Об этом сообщает CNN.
Хабек заявил во вторник, 31 мая, что "сила и решительность Европы, безусловно, пострадали" во время "спора" между странами-членами Европейского Союза по поводу новых санкций против России, согласованных блоком в понедельник.
"Это компромисс, и, возможно, мы живем во времена, когда слишком много компромиссов не только омрачают, но и уничтожают ясность в итоге. Меня это, конечно, не устраивает", - сказал Хабек на пресс-конференции в Берлине.
Министр отметил, что существует неразбериха между краткосрочной перспективой собственной страны и долгосрочным соблюдением принципов, которые могут быть приняты только глобально.
Хабек обвинил венгерского лидера Виктора Орбана в "немилосердном" соблюдении "собственных интересов" во время переговоров о шестом пакете санкций ЕС против Москвы.
"Я раздражен, и это вежливый способ выразиться, как Виктор Орбан может вмешаться настолько глубоко и как он безжалостно играете в покер ради собственных интересов", - сказал Хабек.
Так что основная задача, которая сейчас стоит перед Европой, – достичь единства как экономического региона, подчеркнул министр.
"Европа должна заново изобрести себя", – сказал он.
- 31 мая в Евросоюзе согласовали новые санкционные ограничения против РФ, включающие частичный запрет на экспорт российской нефти. Главные уступки, о которых пришлось долго договариваться, касались позиции Венгрии, требовавшей разрешить ей получать нефть по трубопроводу "Дружба".
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