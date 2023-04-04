Немецкий бизнес готов расширять присутствие на рынке Украины

Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмигаль .

Украинский премьер встретился с Вицеканцлером, министром экономики и защиты климата ФРГ Робертом Габеком и представителями немецких компаний для обсуждения расширения производства и присутствия бизнеса на нашем рынке.

"Прежде всего, речь идет о страховании военных рисков для бизнеса, что поможет активизировать экономическую деятельность в Украине", - пишет Шмигаль.

Сообщается, что уже работают пилотные проекты с Агентством Всемирного банка MIGA, по страхованию военных рисков в Украине и с американской корпорацией по финансированию международного развития DFC в рамках которого помогают развивать малый бизнес.

Правительство работает над поиском инструмента взаимодействия с компаниями из Германии.

"У Украины есть потенциал в сферах критического сырья, переработки и military-tech, которые могут принести много преимуществ и перспектив для бизнеса", - подчеркнул премьер-министр.

Шмигаль добавил, что Украина рассчитывает на поддержку и участие Германии и компаний в послевоенном обновлении нашего государства.