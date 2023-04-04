Немецкий бизнес готов расширять присутствие на рынке Украины
Бизнес Германии готов расширять производство на нашем рынке. Также Украина рассчитывает на поддержку и участие в послевоенном восстановлении государства
Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмигаль .
Украинский премьер встретился с Вицеканцлером, министром экономики и защиты климата ФРГ Робертом Габеком и представителями немецких компаний для обсуждения расширения производства и присутствия бизнеса на нашем рынке.
"Прежде всего, речь идет о страховании военных рисков для бизнеса, что поможет активизировать экономическую деятельность в Украине", - пишет Шмигаль.
Сообщается, что уже работают пилотные проекты с Агентством Всемирного банка MIGA, по страхованию военных рисков в Украине и с американской корпорацией по финансированию международного развития DFC в рамках которого помогают развивать малый бизнес.
Правительство работает над поиском инструмента взаимодействия с компаниями из Германии.
"У Украины есть потенциал в сферах критического сырья, переработки и military-tech, которые могут принести много преимуществ и перспектив для бизнеса", - подчеркнул премьер-министр.
Шмигаль добавил, что Украина рассчитывает на поддержку и участие Германии и компаний в послевоенном обновлении нашего государства.
- Утром 3 апреля в Украину прибыли генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич и федеральный министр экономики Роберт Габек.
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