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Немецкий Bild назвал Лукашенко "государственным террористом"
Один из ведущих в ФРГ таблоидов Bild.de опубликовал статью под названием "Александр Лукашенко - государственный террорист"
Материал выложен в открытый доступ, передает Еспресо.TV.
Статья посвящена годовщине сфабрикованного голосования на президентских выборах 9 августа 2020 года.
"С момента устроенной им фальсификации на выборах, состоявшихся ровно год назад в Беларуси, Лукашенко все жестче и жестче относится к своему народу", - отмечает издание.
Bild приводит наиболее известные преступления Лукашенко и его режима, совершенные с 9 августа прошлого года, включая с последними событиями - попытке похищения из Токио спортсменки Кристины Тимановской и загадочным убийством в Киеве Виталия Шишова.
Уделено внимание и искусственному миграционному кризису на белорусско-литовской границе, который представляет угрозу всей Европе.
"Пытки, убийства, преследования оппозиции и средств массовой информации, угон самолетов, а теперь и злоупотребления беженцами", - перечисляет Bild.de злодеяния Лукашенко.
Статья посвящена годовщине сфабрикованного голосования на президентских выборах 9 августа 2020 года.
"С момента устроенной им фальсификации на выборах, состоявшихся ровно год назад в Беларуси, Лукашенко все жестче и жестче относится к своему народу", - отмечает издание.
Bild приводит наиболее известные преступления Лукашенко и его режима, совершенные с 9 августа прошлого года, включая с последними событиями - попытке похищения из Токио спортсменки Кристины Тимановской и загадочным убийством в Киеве Виталия Шишова.
Уделено внимание и искусственному миграционному кризису на белорусско-литовской границе, который представляет угрозу всей Европе.
"Пытки, убийства, преследования оппозиции и средств массовой информации, угон самолетов, а теперь и злоупотребления беженцами", - перечисляет Bild.de злодеяния Лукашенко.
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