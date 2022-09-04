Немецкие военные очень сильно противятся поставке оружия Украине, - аналитик DW

Об этом заявил журналист и аналитик Deutsche Welle Александр Голубов.

"Если мы говорим о танках, здесь я скорее пессимистичен. Настроение по поставкам оружия в Германии таково, что "мы уже очень много поставок осуществили и так". Склады якобы исчерпаны и нам самим нужно. Есть большие сомнения, что именно Германия будет поставлять танки", - сказал он.

По мнению Голубова, более вероятным сценарием является то, что такие страны как Испания смогут добиться от Германии разрешения на поставку танков Leopard Украине.

"Это не только позиция правительства, немецкие военные очень сильно противятся поставке оружия Украине. Их можно понять, годами Бундесвер был недофинансирован. Не так много танков, самолетов, вертолетов способны нормально функционировать, соответственно видеть, как остатки техники отдают Украине для немецких военных довольно болезненно рассматривается. Не со стратегической точки зрения, а потому, что это их, оно работает и они это забирают", - подытожил аналитик.