Немецкие университеты создали "академию в экзиле" для украинских ученых

Об этом сообщает научная интернет-платформа Informations Dienst Wissenschaft.

Одни из самых больших учебных заведений Германии – университеты Кенна и Бонна – основали "академию в изгнании". Академия приглашает исследователей из Украины продолжить работу в Кельне и Бонне. Университеты Бонна и Кельна предоставят офисные помещения и административную поддержку, обещают содействовать интеграции исследователей в местное научное сообщество.

Академия будет специализироваться на праве, истории, культуре и языкознании. Согласно перспективе членства Украины в ЕС вклад в евроинтеграцию называют главной целью Академии. Однако она будет работать также в области сохранения и расширения региональных знаний. Поэтому проекты в области сравнительной политики, сравнительного правоведения, сравнительного языкознания и европейской истории будут в приоритете. Академия примет группу из около двадцати исследователей.

Кроме того, немцы анонсируют, что новая академия будет также открыта для ученых из России и Беларуси, преследуемых за сопротивление войне.

Напомним, украинским ученым и студентам предлагают работу, стажировку и обучение в престижных вузах мира.

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