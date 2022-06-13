Немецкие университеты создали "академию в экзиле" для украинских ученых
Университеты Кельна и Бонна объединили усилия по поддержке украинских ученых, пострадавших от войны. Они создали Кельнско-Боннскую академию в экзиле, где ученые из Украины смогут проводить свою научную деятельность
Об этом сообщает научная интернет-платформа Informations Dienst Wissenschaft.Одни из самых больших учебных заведений Германии – университеты Кенна и Бонна – основали "академию в изгнании". Академия приглашает исследователей из Украины продолжить работу в Кельне и Бонне. Университеты Бонна и Кельна предоставят офисные помещения и административную поддержку, обещают содействовать интеграции исследователей в местное научное сообщество.
Академия будет специализироваться на праве, истории, культуре и языкознании. Согласно перспективе членства Украины в ЕС вклад в евроинтеграцию называют главной целью Академии. Однако она будет работать также в области сохранения и расширения региональных знаний. Поэтому проекты в области сравнительной политики, сравнительного правоведения, сравнительного языкознания и европейской истории будут в приоритете. Академия примет группу из около двадцати исследователей.
Кроме того, немцы анонсируют, что новая академия будет также открыта для ученых из России и Беларуси, преследуемых за сопротивление войне.
- Напомним, украинским ученым и студентам предлагают работу, стажировку и обучение в престижных вузах мира.
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