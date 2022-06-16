Немецкие университеты организуют вступительные экзамены для украинских беженцев
Немецкие университеты предоставят свои помещения и оборудование, чтобы провести экзамены для более чем 5000 беженцев из Украины. Впоследствии студенты смогут продолжить обучение в украинских университетах
Об этом пишет University World News.
Онлайн-экзамены будут проходить с 22 июля по 3 октября 2022 года в равно определенное время в шести местах в Германии: в Берлине экзамены будет организовывать университет Гумбольдта, во Франкфурте – университет Гете, также присоединятся Гамбургский университет, Кельнский университет и Лейпцигский университет. В Мюнхене Министерство образования и науки Украины организовало экзамены в культурном центре "GOROD".
Ожидается, что в тестах в Германии примут участие около 5500 человек. Экзамены будут проводиться одновременно в Украине и странах Европы, где находятся беженцы от войны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Конференцией ректоров Германии (HRK).
Федеральный министр образования и науки Германии Беттина Старк-Ватцингер сказала: "Российская захватническая война против Украины принесла стране и ее народу невероятные страдания. Тем более поражает, как многие молодые украинцы готовятся учиться на родине, а значит, и на будущее."
Министерство образования и науки Украины обратилось в Федеральное министерство образования и науки Германии с просьбой о поддержке. Германия взяла на себя задачу координации и быстро привлекла университеты с необходимыми материально-техническими и техническими предпосылками, чтобы обеспечить экзамены юридически безопасным способом. Кроме достаточного количества компьютерных рабочих мест с доступом в Интернет, необходим компетентный персонал для проверки и контроля за ними во время тестов.
- 2 июня более тысячи вынужденно перемещенных людей из Украины пришли на берлинскую ярмарку вакансий, чтобы получить информацию о возможном трудоустройстве.
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