Немецкие танки Leopard прибудут в Украину в конце марта - начале апреля, - Писториус
Ожидается, что танки Leopard, которые передала Германия, прибудут в Украину в конце марта – начале апреля 2023 года
Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, цитирует Spiegel.
"У меня нет признаков того, что они опаздывают", - сказал он и добавил, что дата прибытия танков уже определена.
В то же время он отказался ответить на вопрос о том, колебалось ли правительство ФРГ с разрешением на отправку танков в Украину.
"Мы не колебались, мы вели переговоры", – сказал Писториус.
Он добавил, что все должны быть удовлетворены решением, поскольку Германия выполняет то, что нужно.
- Во время восьмой встречи Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне 20 января не согласовали предоставление Украине танков Leopard 2.
- 22 января стало известно, что Великобритания выступает за международное соглашение о предоставлении Украине германских танков. В тот же день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что Варшава допускает создание коалиции со странами, готовыми дать Украине часть своих Leopard 2 без участия Германии, если Берлин так и не согласует предоставление Украине этих танков.
- 23 января в МИД Польши заявили, что пришлют Германии официальный запрос на разрешение передать Украине танки Leopard в ближайшие дни.
- Немецкий военно-промышленный концерн Rheinmetall заявил, что готов передать Украине 139 танков Leopard, как только разрешение на это даст правительство.
- 24 января чиновники из окружения американского президента отметили, что президент США готов отправить танки Abrams в Украину, чтобы стимулировать Германию передать "леопарды".
- 25 января Байден объявил, что США предоставляют Украине 31 танк Abrams. Также 25 января в ФРГ заявили, что Украина получит 14 танков Leopard 2 от Бундесвера. Кроме того, Германия разрешила странам-партнерам предоставлять украинским защитникам немецкие танки из собственных запасов.
- 26 января стало известно, что военно-промышленная компания Rheinmetall поставит Украине снаряды для танков Leopard.
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