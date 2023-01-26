Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, цитирует Spiegel.

"У меня нет признаков того, что они опаздывают", - сказал он и добавил, что дата прибытия танков уже определена.

В то же время он отказался ответить на вопрос о том, колебалось ли правительство ФРГ с разрешением на отправку танков в Украину.

"Мы не колебались, мы вели переговоры", – сказал Писториус.

Он добавил, что все должны быть удовлетворены решением, поскольку Германия выполняет то, что нужно.

Во время восьмой встречи Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне 20 января не согласовали предоставление Украине танков Leopard 2.

22 января стало известно, что Великобритания выступает за международное соглашение о предоставлении Украине германских танков. В тот же день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что Варшава допускает создание коалиции со странами, готовыми дать Украине часть своих Leopard 2 без участия Германии, если Берлин так и не согласует предоставление Украине этих танков.

23 января в МИД Польши заявили, что пришлют Германии официальный запрос на разрешение передать Украине танки Leopard в ближайшие дни.

Немецкий военно-промышленный концерн Rheinmetall заявил, что готов передать Украине 139 танков Leopard, как только разрешение на это даст правительство.

24 января чиновники из окружения американского президента отметили, что президент США готов отправить танки Abrams в Украину, чтобы стимулировать Германию передать "леопарды".

25 января Байден объявил, что США предоставляют Украине 31 танк Abrams. Также 25 января в ФРГ заявили, что Украина получит 14 танков Leopard 2 от Бундесвера. Кроме того, Германия разрешила странам-партнерам предоставлять украинским защитникам немецкие танки из собственных запасов.

26 января стало известно, что военно-промышленная компания Rheinmetall поставит Украине снаряды для танков Leopard.

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