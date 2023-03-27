Немецкие танки Leopard 2 прибыли в Украину, - Der Spiegel
Тяжелые боевые танки Leopard 2 из Германии прибыли в Украину
Об этом сообщает SPIEGEL.
"Приблизительно через два месяца после того, как правительство Германии решило поставить тяжелые боевые танки, час настал: танки Leopard 2 из Германии переданы Украине", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечено, что в Украину прибыли 18 танков Leopard 2, а также 40 боевых машин пехоты Marder.
По данным Der Spiegel, последние танки покинули Германию в конце прошлой недели и уже переданы Украине.
Украинские официальные лица пока не подтверждали эту информацию.
Ранее в Германии обещали, что танки прибудут в Украину с подготовленными экипажами, а затем отправятся на фронт.
- 25 января Германия согласовала поставки Украине 14 танков Leopard 2, а также разрешила реэкспорт по другим странам.
- 8 марта министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал, что до конца месяца в Украину поступят 18 танков Leopard 2A6 из Германии и три – из Португалии. А6 – одна из самых современных модификаций германского основного боевого танка Leopard 2.
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