Немецкие танки Leopard 2 прибыли в Украину, - Der Spiegel

Об этом сообщает SPIEGEL.

"Приблизительно через два месяца после того, как правительство Германии решило поставить тяжелые боевые танки, час настал: танки Leopard 2 из Германии переданы Украине", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечено, что в Украину прибыли 18 танков Leopard 2, а также 40 боевых машин пехоты Marder.

По данным Der Spiegel, последние танки покинули Германию в конце прошлой недели и уже переданы Украине.

Украинские официальные лица пока не подтверждали эту информацию.

Ранее в Германии обещали, что танки прибудут в Украину с подготовленными экипажами, а затем отправятся на фронт.