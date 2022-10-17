Немецкие спецслужбы заявили, что Путин нападением на Украину объявил войну Западу

Об этом сообщает Spiegel.

Глава Федеральной разведывательной службы (BND) Бруно Каль заявил, что действия Путина являются "объявлением войны всему свободному, демократическому миру".

"Тлеящее системное соперничество превратилось в открытую борьбу", - заявил президент Ведомства по защите конституции Томас Гальденванг.

Оба руководителя ведомств выступили на слушаниях в Бундестаге. Раз в год парламентский контрольный орган, обычно заседающий только в закрытом режиме, собирается публично и спрашивает у трех руководителей федеральных разведывательных служб - BND, Федерального ведомства по охране конституции (BfV) и Службы военной контрразведки (MAD) - их оценку текущей ситуации, что сложившейся в стране.

Атака России на Украину "изменила правила игры" во всех областях политики, связанных с безопасностью, заявил руководитель BfV Гальденванг.

Это оказывает прямое влияние на внутреннюю безопасность Германии. В апреле федеральное правительство выслало из страны 40 российских шпионов.

"Но это далеко не все", - сказал президент Ведомства по защите конституции.

Каль заявил, что нападение Путина на Украину "не стало неожиданностью" для BND. В течение многих лет его ведомство предостерегало от применения Россией силы.

Однако накануне нападения России на Украину 24 февраля чиновники ведомства Каля были гораздо более осторожны в оценке действий Путина, чем, например, спецслужбы США или Великобритании. Оборонительная позиция германской службы вызвала раздражение у партнеров.

В нынешнем конфликте Каль предостерег от применения Россией ядерного оружия. Российский президент оставляет за собой право пойти на этот шаг, считает президент BND. Дело может прийти к применению "субстратегического ядерного оружия" на территории Украины, говорит он.

Эти действия, по его словам, будут направлены на то, чтобы навязать Украине продиктованный мир. С российской стороны не наблюдается никаких признаков готовности к компромиссам в возможных переговорах с Украиной.

Негативный исход войны в Украине с российской точки зрения может "составить экзистенциальную угрозу для правления Путина", сказал Каль. Вместе с тем у его службы нет доказательств того, что Россия планирует использовать стратегическое или тактическое ядерное оружие.

Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что усиление противовоздушной обороны сейчас должно быть приоритетом для Украины.

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