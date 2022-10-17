Немецкие спецслужбы заявили, что Путин нападением на Украину объявил войну Западу
Руководители двух крупнейших немецких спецслужб обвинили российского президента Владимира Путина в том, что он нападением на Украину де-факто атаковал весь Запад
Об этом сообщает Spiegel.
Глава Федеральной разведывательной службы (BND) Бруно Каль заявил, что действия Путина являются "объявлением войны всему свободному, демократическому миру".
"Тлеящее системное соперничество превратилось в открытую борьбу", - заявил президент Ведомства по защите конституции Томас Гальденванг.
Оба руководителя ведомств выступили на слушаниях в Бундестаге. Раз в год парламентский контрольный орган, обычно заседающий только в закрытом режиме, собирается публично и спрашивает у трех руководителей федеральных разведывательных служб - BND, Федерального ведомства по охране конституции (BfV) и Службы военной контрразведки (MAD) - их оценку текущей ситуации, что сложившейся в стране.
Атака России на Украину "изменила правила игры" во всех областях политики, связанных с безопасностью, заявил руководитель BfV Гальденванг.
Это оказывает прямое влияние на внутреннюю безопасность Германии. В апреле федеральное правительство выслало из страны 40 российских шпионов.
"Но это далеко не все", - сказал президент Ведомства по защите конституции.
Каль заявил, что нападение Путина на Украину "не стало неожиданностью" для BND. В течение многих лет его ведомство предостерегало от применения Россией силы.
Однако накануне нападения России на Украину 24 февраля чиновники ведомства Каля были гораздо более осторожны в оценке действий Путина, чем, например, спецслужбы США или Великобритании. Оборонительная позиция германской службы вызвала раздражение у партнеров.
В нынешнем конфликте Каль предостерег от применения Россией ядерного оружия. Российский президент оставляет за собой право пойти на этот шаг, считает президент BND. Дело может прийти к применению "субстратегического ядерного оружия" на территории Украины, говорит он.
Эти действия, по его словам, будут направлены на то, чтобы навязать Украине продиктованный мир. С российской стороны не наблюдается никаких признаков готовности к компромиссам в возможных переговорах с Украиной.
Негативный исход войны в Украине с российской точки зрения может "составить экзистенциальную угрозу для правления Путина", сказал Каль. Вместе с тем у его службы нет доказательств того, что Россия планирует использовать стратегическое или тактическое ядерное оружие.
- Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что усиление противовоздушной обороны сейчас должно быть приоритетом для Украины.
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