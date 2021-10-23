Немецкие социал-демократы объяснили, для чего ФРГ нужен "Северный поток-2"

По словам Вальтера-Борьянса, "независимость обеспечивается не обрывом связей с другими, а путем установления как можно большего числа связей с как можно большим количеством партнеров", передает Еспресо.TV .



Он подчеркнул, что Германия поддерживает режим европейских санкций в отношении России. Впрочем, в случае с ПП-2 говорится, по мнению Вальтера-Борьянса не только о торговле, а об "инфраструктуре, которая поможет нашей высокоиндустриальных стране осуществить переход на пути к достижению климатической нейтральности", сообщает DW .



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Социал-демократы победили на недавних выборах в Бундестаг и стремятся создать коалицию под своим руководством.



Вместе с тем, в вопросе "Северного потока-2" "зеленые" и либералы из Свободной демократической партии (СвДП), которым СДПГ предлагает создать парламентскую коалицию, придерживаются прямо противоположной точки зрения.





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