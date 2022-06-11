English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 должны поступить в Украину ориентировочно 22 июня

Немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 должны поступить в Украину ориентировочно 22 июня

11 июня, 2022 суббота
13:16
Мир

Федеральное правительство Германии 22 июня передаст на вооружение украинской армии одни из лучших артиллерийских систем в мире Panzerhaubitze (PzH) 2000

Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью "НВ".

Ориентировочно 22 июня Украина должна получить самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, считающиеся одними из лучших артиллерийских систем в мире. Со складов немецкого Бундесвера в Украину поедут семь единиц. Известно, что установки оснащены сложными цифровыми системами управления огнем, поэтому украинским военным придется пройти интенсивные учения по овладению этим оружием в Германии.

Вместе с тем в конце июля Германия должна поставить 15 самоходных зенитных систем Gepard.
Вторая партия, которая будет состоять из 15 систем, прибудет в конце августа.

Мельник отметил, что Германия направила целый ряд образцов оружия, начиная с первых недель войны, но только после политического давления. Речь идет о легком вооружении: противотанковые комплексы и предназначенные для защиты воздушного пространства (ПЗРК Stinger), мины, гранаты, легкое стрелковое оружие (пулеметы) и вещи, которые на самом деле не являются вооружением: грузовой транспорт, бронированные автомобили. Никакого тяжелого оружия не было куплено и поставлено

"Если кратко, то из тех 2 млрд, точнее из того 1 млрд, о котором было объявлено, они еще ничего не потратили, по моей информации, чтобы закупить что-нибудь в немецкой промышленности. А она, как вы знаете, готова нам помочь", – добавил он.

  • Германия, пятый по величине экспортер оружия в мире, планирует пересмотреть свои правила экспорта оружия , чтобы облегчить вооружение демократий, как Украина, и усложнить продажу автократиям.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
оружие
Германия
война с Россией
Читайте также:
Володимир Путін
9 июня, 2022 четверг
Французские журналисты провели расследование, почему Путин во время зарубежных визитов ходит в туалет "с чемоданчиком"
На фото гаубиця М109А3
11 июня, 2022 суббота
Украинские войска находятся в ловушке в артиллерийской войне на критических линиях фронта – ISW
Борислав Береза
10 июня, 2022 пятница
"Ермак поручил решить "проблему": экс-нардеп Береза заявил, что СБУ собирает информацию о его перемещении"
Киев
+31°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.06
    Покупка 34.06
    Продажа 34.94
  • EUR
    Покупка 35.91
    Продажа 37.2
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
11 июня
15:11
Олаф Шольц
Шольц призвал Сербию ввести против РФ санкции и договориться с Косово
15:06
Эксклюзив
Кастинг на должность Путина начался, - Пионтковский
15:01
Россияне обстреляли Малую Токмачку на Запорожье: сгорел сельсовет, ранен человек
15:00
Вживую
Украина-Армения
Украина – Армения. Онлайн-трансляция перед первой домашней игрой в Лиге Наций
14:56
Президент бундестага Бас призвала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС
14:44
В Польше работают пункты социальной помощи для украинских беженцев. Список адресов
14:38
"Приговоренные" в "ДНР" к смертной казни иностранные военные ВСУ рано или поздно будут освобождены, - Верещук
14:22
Премьер Грузии пообещал "все рассказать народу", если ЕС откажет Тбилиси
14:19
Эксклюзив
В тюрьме Оленовки держат 10 тысяч не прошедших фильтрацию мариупольцев - советник мэра Андрющенко
14:17
После 24 февраля цены на продовольствие в РФ выросли в полтора раза, - росСМИ
14:08
Эксклюзив
Единственное, что может спасти Тайру, – это резонанс СМИ и международное давление, – волонтер Корчинская
14:00
Абсолютный чемпион мира заявил о желании сразиться с Ломаченко
13:59
В Мариуполе россияне ускорили снос обстрелянных ими домов: людям не дают забрать вещи
13:35
На фото Владимир Зеленский
Зеленский дал официальный ответ на петицию об отмене запрета мужчинам покидать во время войны Украину
13:31
"Это мне муж подарил": разоблачена жительница Ирпеня, которая совместно с рашистами ограбила десятки жилищ
13:21
В Марьинке нацгвардейцы уничтожили позицию российских диверсантов
13:14
Эксклюзив
Сергей Згурец
Наши контратаки создают хорошие предпосылки для освобождения Херсонщины, - Згурец
13:05
Спикер Госдумы Володин назвал экономических союзников РФ
13:02
Климкин объяснил, что стоит за желанием Путина "косить" под Петра I
12:58
За сутки рашисты обстреляли 13 населенных пунктов Донетчины, разрушены дома и линии электропередач
12:41
РФ распространяет фейки о якобы блокировке завода "Азот" в Луганской области
12:26
Эксклюзив
В Херсоне из 71 только 6 директоров школ согласились работать по российской программе, - советник главы ОВА Хлань
12:23
холера
"Говорят, что будет эпидемия холеры!" – СНБО опровергает фейки об инфекционном заболевании
12:21
Эксклюзив
Безумные средства были вложены кремлем в страны Европы, чтобы работал лозунг "Украину не ждем в ЕС", - дипломат Харченко
12:12
Фон дер Ляйен прибыла в Киев
12:00
Интервью
Путин заберет своего кума хотя бы потому, что оставить его в Украине было бы не "па панятиям", - автор книги о Медведчуке Максим Савчук
11:57
Россияне обстреляли Харьковщину: за сутки 4 человека погибли, еще 6 получили ранения
11:55
Ольга Стефанишина
Лидеры ЕС не должны упустить исторический шанс, - Стефанишина
11:46
Подоляк
Бессмысленно обвинять страну, которая более 100 дней борется с РФ, - Подоляк ответил на слова Байдена о нежелании Зеленского слышать о вторжении
11:34
Шмыгаль обсудил создание мобильных зернохранилищ с федеральным министром по вопросам продовольствия Германии Эздемиром
11:32
Украинские военные отодвинули линию фронта от Запорожья на 5–7 км
11:08
Арсений Яценюк
Предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС - это не только об Украине, но и о будущем демократии в мире - Яценюк
11:03
У Усика отобрали титул лучшего боксера мира
11:00
Порошенко поздравил украинцев с пятой годовщиной безвиза: это стало символом свободы и возвращения в большую европейскую семью
10:59
"Королевские" пехотинцы показали уничтожение российского бронетранспортера с экипажем
10:51
больница
Немецкие больницы приняли треть всех пациентов из Украины, которых направили в Европейский Союз
10:39
Пресс-секретарь Зеленского прокомментировал заявление Байдена, что президент Украины "не хотел слышать" о вторжении РФ
10:36
Оккупанты били по Николаевщине: за сутки погиб человек, поврежден дом
10:35
Эксклюзив
В срочном порядке оккупанты Мариуполя начали готовить инфекционное отделение, - советник мэра Андрющенко
10:33
Нехватка пластика и чипов: В РФ свернули выдачу электронных паспортов
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV