Немецкие предприниматели объединяются для помощи украинцам

"Наша компания специализируется на инвестициях и ранее не имела опыта организации гуманитарной помощи или решения логистических задач, — говорит партнер и CEO Gigahertz Ventures Стефан Шандера, — Однако мы видим, что в такое время нельзя быть в стороне и поэтому все свои силы направили на помощь беженцам. Ради Украины и совместно с украинцами мы за несколько дней разобрались во всем и перестроились".



В качестве первого шага Gigahertz Ventures купила два комфортабельных автобуса Mercedes Connecto и получила от немецких благотворителей еще один, на которых беженцы смогут эвакуироваться из горячих точек Украины в Европу.



Первые автобусы от Gigahertz Ventures приехали в Украину 10 марта. Вместительность автобусов - около 50 мест. Цель немецких предпринимателей — в ближайшее время передать Украине хотя бы от 20-ти таких автобусов. Но чем больше, тем лучше.



По данным ООН, с начала российской агрессии Украину покинуло 2,2 млн. граждан. Если конфликт затянется, количество беженцев может достичь 7 млн.



Эвакуация из некоторых сел и городов сейчас крайне трудна — у многих украинцев, желающих выбраться, нет транспорта чтобы уехать.



"Нам также пишут украинцы и просят купить и привезти им эти автобусы. Некоторым нужны не деньги, а сам транспорт и организация процесса", — говорит Стефан Шандера. Количество нуждающихся в эвакуации гораздо больше возможностей украинских транспортных компаний. Часто не хватает ни автобусов, ни машин.



Компания Gigahertz Ventures выражает благодарность украинцам, оказавшим помощь и консультации. "Без украинских специалистов мы бы не смогли это сделать — они все настоящие герои!", — говорит Стефан Шандера.



Проект по автобусам также осуществляется при поддержке благотворительного фонда “Джерело Відродження” (CHARITY FOUNDATION “SOURCE OF REVIVAL”) и International Chamber of Commerce Ukraine. "Мы готовы сотрудничать со всеми кому это сейчас нужно", — говорит глава фонда CFSR Людмила Нечипоренко.



Вы можете обращаться по вопросам эвакуационных автобусов сюда bus@gigahertz.ventures.



Шандера говорит, что многие немцы стали писать Gigahertz Ventures и хотят помогать не только деньгами, но и работать шоферами, волонтерами и всячески помогать украинцам.



Компания Gigahertz Ventures обращается к специалистам по логистике, готовым помогать немцам в организации доставки и других видов гуманитарной помощи.