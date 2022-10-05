Об этом она сообщила в эфире телеканала "Эспрессо"

"Когда глава монобольшинства говорит, что нашу заявку на вступление в НАТО поддержали уже 11 или 12 стран-членов Альянса, то хочу напомнить, что нам нужна поддержка 30 стран. Однако это очень хорошо, что такое количество стран поддерживает ускоренное вступление Украины в НАТО" , – рассказала Климпуш-Цинцадзе.

Народный депутат рассказала, что немецкие политики поддерживают заявку Украины на вступление в НАТО.

"Сюрпризов можно ожидать от широкого круга стран-членов Альянса. Однако вчера я много общалась с разными представителями парламента Германии и они поддерживают наше стремление стать членом НАТО. Между собой они сходятся на таком консенсусе, что Германия не может во второй раз заблокировать заявку Украины на вступление в Альянс. Это уже хороший сигнал. Однако нам нужно очень много работать для того, чтобы стать полноценным членом НАТО", - добавила она.

30 сентября Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Зеленский подчеркнул, что такой путь возможен, приведя пример Финляндии и Швеции, начавших присоединение к Альянсу без Плана действий по членству. И добавил, что это – справедливо.

Заместитель директора Социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысов сообщил, что по новому социологическому опросу более 83% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО.

4 октября посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко сообщила, что заявка Украины на вступление в НАТО формализовала вопросы и перевела обсуждение на уровень министров обороны Альянса, это произойдет, вероятно, 12-13 октября.

4 октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже получил официальную заявку от Украины на членство, далее ее будут рассматривать все страны-члены.

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