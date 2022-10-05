Немецкие политики поддерживают вступление Украины в НАТО, - нардеп Климпуш-Цинцадзе
Народный депутат Ивана Климпуш-Цинцадзе рассказала, что у немецких политиков есть мнение о том, что Германия не может во второй раз заблокировать заявку Украины на вступление в Альянс
Об этом она сообщила в эфире телеканала "Эспрессо"
"Когда глава монобольшинства говорит, что нашу заявку на вступление в НАТО поддержали уже 11 или 12 стран-членов Альянса, то хочу напомнить, что нам нужна поддержка 30 стран. Однако это очень хорошо, что такое количество стран поддерживает ускоренное вступление Украины в НАТО" , – рассказала Климпуш-Цинцадзе.
Народный депутат рассказала, что немецкие политики поддерживают заявку Украины на вступление в НАТО.
"Сюрпризов можно ожидать от широкого круга стран-членов Альянса. Однако вчера я много общалась с разными представителями парламента Германии и они поддерживают наше стремление стать членом НАТО. Между собой они сходятся на таком консенсусе, что Германия не может во второй раз заблокировать заявку Украины на вступление в Альянс. Это уже хороший сигнал. Однако нам нужно очень много работать для того, чтобы стать полноценным членом НАТО", - добавила она.
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