Немецкие партнеры должны прекратить поощрять Путина к новому нападению на Украину, - Кулеба резко отреагировал на последние заявления из Берлина
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию прекратить своими заявлениями поощрять Россию к новому нападению на Украину
Об этом Кулеба написал в Twitter.
Таким образом он отреагировал на слова командующего ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха, что "Крымский полуостров потерян, и он никогда не вернется" и заявление министра иностранных дел ФРГ Аннилены Бербок, что она сомневается в необходимости исключать РФ из международной системы платежей SWIFT.
"Заявления Германии относительно невозможности передачи Украине оборонного оружия, в частности из-за предоставления разрешения на это третьим сторонам, бесперспективности возвращения Крыма, колебания по отключению РФ от SWIFT — не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности. В настоящее время как никогда важно единство Запада в отношении России. Для ее достижения и сдерживания РФ мы все вместе прилагаем огромные усилия. Немецкие партнеры должны прекратить такими словами и действиями подрывать единство и поощрять Владимира Путина к новому нападению на Украину", - написал Кулеба.
Он добавил, что Украина благодарна Германии за уже оказанную поддержку, начиная с 2014 года, а также дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта, но отметил, что нынешние заявления Германии разочаровывают и идут вразрез с этой поддержкой и усилиями.
- Напомним, 21 января The Wall Street Journal сообщил, что Германия запретила Эстонии поставлять оружие в Украину.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.13
Покупка 28.13Продажа 28.41
-
EUR
Покупка 31.82Продажа 32.26
- Актуальное
- Важное