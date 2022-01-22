Немецкие партнеры должны прекратить поощрять Путина к новому нападению на Украину, - Кулеба резко отреагировал на последние заявления из Берлина

Об этом Кулеба написал в Twitter.

Таким образом он отреагировал на слова командующего ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха, что "Крымский полуостров потерян, и он никогда не вернется" и заявление министра иностранных дел ФРГ Аннилены Бербок, что она сомневается в необходимости исключать РФ из международной системы платежей SWIFT.

"Заявления Германии относительно невозможности передачи Украине оборонного оружия, в частности из-за предоставления разрешения на это третьим сторонам, бесперспективности возвращения Крыма, колебания по отключению РФ от SWIFT — не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности. В настоящее время как никогда важно единство Запада в отношении России. Для ее достижения и сдерживания РФ мы все вместе прилагаем огромные усилия. Немецкие партнеры должны прекратить такими словами и действиями подрывать единство и поощрять Владимира Путина к новому нападению на Украину", - написал Кулеба.

Он добавил, что Украина благодарна Германии за уже оказанную поддержку, начиная с 2014 года, а также дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта, но отметил, что нынешние заявления Германии разочаровывают и идут вразрез с этой поддержкой и усилиями.