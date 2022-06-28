Немецкие Panzerhaubitze уже работают на передовой
ВСУ уже используют 155-мм САУ Panzerhaubitze 2000 г. производства Германии против российских оккупантов
Об этом сообщает Группировка Объединенных сил.
"Самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 производства Германии уже работают на фронте. САУ показали себя в боевой работе надежными, быстрострельными и точными – такая цель, как одиночная бронированная машина или пушка поражается без пристрелки с первого выстрела" сообщении.
В ОС отмечают, что артиллеристы довольны, насколько быстро и качественно пушка делает привязку и наводится на цель. "Практически от получения команды на ведение огня, отработку по цели и уходу с огневой позиции по времени занимает 2-5 минут, что уменьшает шансы врага на успешную контрбатарейную борьбу", — говорится в сообщении.
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