Об этом пишет Bloomberg .

"Немецкие поставщики оружия переживают настоящий рост, несмотря на общественные настроения ", – говорится в статье.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, в 2022 году Германия заняла шестое место в экспорте оружия, уступив США, Франции, России, Китаю и Италии.

Как отмечает агентство, акции концерна Rheinmetall выросли почти втрое, подняв его рыночную стоимость более 10 миллиардов евро. В марте концерн сообщил о рекордных доходах и огромном пакете заказов на 26,6 миллиарда евро.

В свою очередь компания Hensoldt в феврале сообщила о рекордных объемах заказов на 5,4 миллиарда евро.