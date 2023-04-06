Немецкие оружейные компании выходят на пик производства из-за войны РФ против Украины, – Bloomberg
Немецкие производители оружия переживают настоящий рост из-за увеличения заказов, связанного с российской агрессией против Украины
Об этом пишет Bloomberg .
"Немецкие поставщики оружия переживают настоящий рост, несмотря на общественные настроения ", – говорится в статье.
По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, в 2022 году Германия заняла шестое место в экспорте оружия, уступив США, Франции, России, Китаю и Италии.
Как отмечает агентство, акции концерна Rheinmetall выросли почти втрое, подняв его рыночную стоимость более 10 миллиардов евро. В марте концерн сообщил о рекордных доходах и огромном пакете заказов на 26,6 миллиарда евро.
В свою очередь компания Hensoldt в феврале сообщила о рекордных объемах заказов на 5,4 миллиарда евро.
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