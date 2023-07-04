Немецкие компании за год уплатили больше налогов в России из всех стран ЕС, - Bild
Немецкие компании в прошлом году перечислили в российский бюджет больше денег, чем фирмы из любой другой страны ЕС – впереди только США
Об этом пишет Bild.
До начала российского вторжения в России работала 371 немецкая компания. На сегодняшний день их количество сократилось, однако оно до сих пор остается большим — свою деятельность в РФ продолжают 262 компании из Германии.
В 2022 году, согласно исследованию украинской неправительственной организации B4Ukraine, они заплатили $402 млн налогов в российский бюджет. Это рекордный показатель среди всех стран ЕС.
Большую сумму налогов уплатили только компании из США.
В принципе, вести бизнес с Россией до сих пор законно: под запрет попадают только определенные товары и услуги — к ним, например, относятся аудит, IT-консалтинг, импорт и покупка нефти, роскошных автомобилей, ювелирных изделий, а также товаров для аэрокосмической промышленности.
Несмотря на это, многие немецкие компании после начала полномасштабной войны против Украины ушли из России — среди них Siemens, Daimler и Wella. При этом такие гиганты, как Metro, Bayer, BMW, Hochland, Robert Bosch, Knauf Gips и другие, продолжают зарабатывать в РФ и платят налоги в бюджет страны. По данным B4Ukraine, часть из оставшихся немецких компаний воспользовались уходом конкурентов и увеличили свой оборот.
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