Об этом пишет Bild.

До начала российского вторжения в России работала 371 немецкая компания. На сегодняшний день их количество сократилось, однако оно до сих пор остается большим — свою деятельность в РФ продолжают 262 компании из Германии.

В 2022 году, согласно исследованию украинской неправительственной организации B4Ukraine, они заплатили $402 млн налогов в российский бюджет. Это рекордный показатель среди всех стран ЕС.

Большую сумму налогов уплатили только компании из США.

В принципе, вести бизнес с Россией до сих пор законно: под запрет попадают только определенные товары и услуги — к ним, например, относятся аудит, IT-консалтинг, импорт и покупка нефти, роскошных автомобилей, ювелирных изделий, а также товаров для аэрокосмической промышленности.

Несмотря на это, многие немецкие компании после начала полномасштабной войны против Украины ушли из России — среди них Siemens, Daimler и Wella. При этом такие гиганты, как Metro, Bayer, BMW, Hochland, Robert Bosch, Knauf Gips и другие, продолжают зарабатывать в РФ и платят налоги в бюджет страны. По данным B4Ukraine, часть из оставшихся немецких компаний воспользовались уходом конкурентов и увеличили свой оборот.