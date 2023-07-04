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Немецкие компании за год уплатили больше налогов в России из всех стран ЕС, - Bild

4 июля, 2023 вторник
20:14
Экономика

Немецкие компании в прошлом году перечислили в российский бюджет больше денег, чем фирмы из любой другой страны ЕС – впереди только США

Об этом пишет Bild.

До начала российского вторжения в России работала 371 немецкая компания. На сегодняшний день их количество сократилось, однако оно до сих пор остается большим — свою деятельность в РФ продолжают 262 компании из Германии.

В 2022 году, согласно исследованию украинской неправительственной организации B4Ukraine, они заплатили $402 млн налогов в российский бюджет. Это рекордный показатель среди всех стран ЕС.

Большую сумму налогов уплатили только компании из США.

В принципе, вести бизнес с Россией до сих пор законно: под запрет попадают только определенные товары и услуги — к ним, например, относятся аудит, IT-консалтинг, импорт и покупка нефти, роскошных автомобилей, ювелирных изделий, а также товаров для аэрокосмической промышленности.

Несмотря на это, многие немецкие компании после начала полномасштабной войны против Украины ушли из России — среди них Siemens, Daimler и Wella. При этом такие гиганты, как Metro, Bayer, BMW, Hochland, Robert Bosch, Knauf Gips и другие, продолжают зарабатывать в РФ и платят налоги в бюджет страны. По данным B4Ukraine, часть из оставшихся немецких компаний воспользовались уходом конкурентов и увеличили свой оборот.

  • 23 августа в Bloomberg сообщили, что завод Toyota прекращает производство в РФ, так как с начала марта завод автоконцерна в Шушарах находился в простое из-за логистических трудностей. Решение закрыть завод связано с невозможностью возобновить ритмичные поставки. Импорт автомобилей бренда в Россию до сих пор прекращен.
  • 2 сентября один из крупнейших в мире производителей бытовой техники, шведская компания Electrolux и норвежская энергетическая компания Equinor приняли решение покинуть российский рынок .
  • 8 сентября с рынка России вышла вторая по величине в мире компания звукозаписи Sony Music Group .
  • 3 ноября японская компания Infiniti ушла с российского рынка за материнским автопроизводителем Nissan и передала гарантийные обязательства дилерам.
  • 10 ноября стало известно, что японская автомобилестроительная корпорация Mazda Motor приняла решение о прекращении деятельности в России , передает всю долю в России предприятию Sollers за 1€.
  • 24 ноября стало известно, что мобильный оператор Veon продаст свой российский бизнес "ВымпелКом" российскому менеджменту за 2,15 миллиарда долларов.
  • 20 апреля стало известно, что немецкий производитель средств бытовой химии Henkel подписал соглашение с консорциумом российских инвесторов по продаже бизнеса в стране.
  • По данным издания The Insider, немецкая компания Leica, объявившая еще в начале полномасштабного вторжения о своем выходе с российского рынка, все еще продает стране-агрессорке бинокли и прицелы.

ЕС
Германия
санкции против России
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