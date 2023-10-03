Немецкие исследователи назвали один из признаков глобального потепления, которого мы не замечаем

Об этом сообщает Science Alert.

Земля нагревается и не только ее атмосфера и океаны. Глобальное потепление также приводит к экстремальному нагреву почвы по всей планете. Согласно новому исследованию мы недооцениваем эту проблему, сосредотачиваясь на повышении температуры воздуха и воды, не осознавая угрозы тепловых волн под нашими ногами.

По словам исследователей, температура почвы обращает относительно мало внимания в исследованиях антропогенных изменений климата. Отчасти это связано с тем, что из-за сложности измерений трудно найти достаточно надежных данных о температуре почвы по сравнению с атмосферным воздухом.

Однако в новом исследовании команда исследователей со всей Германии собрала данные о температуре почвы из широкого круга источников, включая метеорологические станции мониторинга, спутники дистанционного зондирования, набор для повторного анализа данных ERA5-Land и симуляции на основе моделей системы Земля-Земля.

Они рассчитали индекс для верхних 10 сантиметров грунта и воздуха на высоте до 2 метров над поверхностью на 118 метеостанциях по всей Европе, используя данные о температуре за период с 1996 по 2021 год, чтобы обеспечить 160 пар измерений воздуха и почвы.

На двух третях этих участков исследователи обнаружили более сильную тенденцию к экстремальным температурам в почве, чем в воздухе над ним.

"Это означает, что экстремальная жара развивается гораздо быстрее в почве, чем в воздухе", – говорит соавтор исследования Альмудена Гарсия-Гарсия, исследовательница по дистанционному зондированию в Центре экологических исследований им. Гельмгольца.

Способность экстремальных температур почвы опережать экстремальные температуры воздуха может иметь серьезные последствия, и не только для микроорганизмов, живущих в почве, но и для более широких пищевых цепей, зависящих от них.

Если почва теплее воздуха над поверхностью, отмечают исследователи, она может высвобождать дополнительное тепло в нижние слои атмосферы - не говоря уже о дополнительном углероде - таким образом усиливая потепление атмосферы.

"Температура почвы выступает фактором обратной связи между влажностью почвы и температурой, и, таким образом, может усугублять жаркие периоды в определенных регионах", – говорит соавтор исследования Цзянь Пэн, руководитель отдела дистанционного зондирования UFZ.

"Учитывая эти результаты, исследования влияния экстремальных температур, которые учитывают преимущественно температуру воздуха, но недооценивают фактор экстремальных температур в почве, должны быть переоценены", - добавляет он.