Немецкие и британские истребители в очередной раз перехватили самолеты РФ вблизи Эстонии
Typhoon из британских ВВС и истребитель Германии второй раз через неделю перехватили российские самолеты в рамках патрулирования воздушного пространства Эстонии
Об этом сообщают ВВС Великобритании.
Отмечается, что истребитель "Тайфун" из Королевских ВВС и истребитель ВВС Германии поднялись в воздух с авиабазы Эмари в Эстонии уже второй раз на этой неделе для перехвата самолета Воздушной полиции НАТО у побережья Эстонии.
"В рамках постоянного патрулирования воздушного пространства в регионе пара самолетов НАТО 17 марта поднялась на перехват российского военного пассажирского самолета Ту-134, известного в НАТО под названием "Красти", который сопровождали два истребителя Су-27 "Фланкер" и военно-транспортный самолет Ан -12 "Куб". Российские формирования были перехвачены на подлете к воздушному пространству Эстонии", - отметили в Королевских ВВС.
- Напомним, ранее два нидерландских истребителя F-35 перехватили три российских военных самолета возле Польши со стороны Калининграда.
- Также истребители Великобритании и Германии совместно перехватили российский самолет у воздушного пространства Эстонии на этой неделе, 14 марта.
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