Немецкие и британские истребители в очередной раз перехватили самолеты РФ вблизи Эстонии

Об этом сообщают ВВС Великобритании.

Отмечается, что истребитель "Тайфун" из Королевских ВВС и истребитель ВВС Германии поднялись в воздух с авиабазы Эмари в Эстонии уже второй раз на этой неделе для перехвата самолета Воздушной полиции НАТО у побережья Эстонии.

"В рамках постоянного патрулирования воздушного пространства в регионе пара самолетов НАТО 17 марта поднялась на перехват российского военного пассажирского самолета Ту-134, известного в НАТО под названием "Красти", который сопровождали два истребителя Су-27 "Фланкер" и военно-транспортный самолет Ан -12 "Куб". Российские формирования были перехвачены на подлете к воздушному пространству Эстонии", - отметили в Королевских ВВС.