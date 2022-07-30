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Главная война с Россией Немецкие гаубицы PzH 2000 не выдерживают напряжения боев в Украине, - Der Spiegel

Немецкие гаубицы PzH 2000 не выдерживают напряжения боев в Украине, - Der Spiegel

30 июля, 2022 суббота
00:54
война с Россией

У нас первые проблемы с немецкими артиллерийскими системами. Некоторые из Panzerhaubitzen 2000 уже нуждаются в ремонте после интенсивных боев.

Об этом пишет Der Spiegel.

"На этой неделе украинское правительство уже сообщило министерству обороны ФРГ, что после интенсивного обстрела российских позиций некоторые из семи САУ PzH 2000, поставленные в конце июня в Украину, показали сообщения об ошибках. Поэтому несколько гаубиц, судя по всему, нуждаются в ремонте, — говорится в публикации.

Проблемы, очевидно, связаны с высоким темпом ведения огня при использовании гаубиц украинскими вооруженными силами. Это создает огромную нагрузку на механизм зарядки гаубицы. В Германии сотня выстрелов в день из одного тяжелого оружия уже считалась бы высоким уровнем интенсивности стрельбы, но украинцы, очевидно, выпускали гораздо больше снарядов, считают в немецком оборонном ведомстве.

По словам специалистов, причиной износа могло стать и то, что украинские солдаты, вероятно, поначалу пытались стрелять по целям на очень большом расстоянии.

Der Spiegel сообщает, что федеральное правительство ведет переговоры с оружейной промышленностью о создании ремонтного центра в Польше не только из-за проблем с танковой гаубицей. Там можно быстрее провести необходимый ремонт. Другие страны также могут участвовать в проекте.

Такая идея еще раз свидетельствует, что Берлин готовится к длительной войне в Украине, говорится в публикации.

  • 29 июля стало известно, что Германия передаст Украине 16 танков-мостоукладчиков Biber.
  • Днем ранее федеральное министерство обороны ФРГ Кристине Ламбрехт объявило о предоставлении Украине комплексного пакета, в который входит атомная, биологическая и химическая защита из запасов Бундесвера.

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