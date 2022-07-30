Об этом пишет Der Spiegel.

"На этой неделе украинское правительство уже сообщило министерству обороны ФРГ, что после интенсивного обстрела российских позиций некоторые из семи САУ PzH 2000, поставленные в конце июня в Украину, показали сообщения об ошибках. Поэтому несколько гаубиц, судя по всему, нуждаются в ремонте, — говорится в публикации.

Проблемы, очевидно, связаны с высоким темпом ведения огня при использовании гаубиц украинскими вооруженными силами. Это создает огромную нагрузку на механизм зарядки гаубицы. В Германии сотня выстрелов в день из одного тяжелого оружия уже считалась бы высоким уровнем интенсивности стрельбы, но украинцы, очевидно, выпускали гораздо больше снарядов, считают в немецком оборонном ведомстве.

По словам специалистов, причиной износа могло стать и то, что украинские солдаты, вероятно, поначалу пытались стрелять по целям на очень большом расстоянии.

Der Spiegel сообщает, что федеральное правительство ведет переговоры с оружейной промышленностью о создании ремонтного центра в Польше не только из-за проблем с танковой гаубицей. Там можно быстрее провести необходимый ремонт. Другие страны также могут участвовать в проекте.

Такая идея еще раз свидетельствует, что Берлин готовится к длительной войне в Украине, говорится в публикации.

29 июля стало известно, что Германия передаст Украине 16 танков-мостоукладчиков Biber.

Днем ранее федеральное министерство обороны ФРГ Кристине Ламбрехт объявило о предоставлении Украине комплексного пакета, в который входит атомная, биологическая и химическая защита из запасов Бундесвера.

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