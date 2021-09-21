Немецкие экологи подали иск, чтобы BMW и Mercedes-Benz отказались от бензиновых двигателей до 2030 года

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



Экологи призывают компании выполнить реформы с учетом защиты климата, в частности значительно сократить выбросы СО2 машинами.



К 2030 году компании должны отказаться от продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

BMW сообщил, что отверг требования DUH. Там заявили, что подобные решения принимает парламент,

В заявлении Mercedes-Benz отмечается, что компания "уже давно четко заявила о преобразованиях во избежание негативного воздействия на климат".

Адвокат экологов Ремо Клингер отметил, что они ожидали таких ответов и в следующем году начнутся суды.