Немецкие депутаты призвали Шольца и Писториуса предоставить Украине ракеты Taurus

Об этом сообщает Tagesschau .

Так, депутаты бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн (FDP), Антон Хофрайтер (Greens) и Андреас Шварц (SPD) призвали к дальнейшей поддержке Украины.

Учитывая следующее заседание Контактной группы из Украины в Рамштайне 19 сентября, они считают, что Германия должна предоставить Украине дальнейшие обязательства в оборонной борьбе с Россией.

"В частности, Украине нужна система крылатых ракет Taurus, которая находится на вооружении бундесвера, чтобы ослабить российское военное материально-техническое обеспечение", – говорится в письме.

Украина заверила, что не будет использовать эти ракеты для ударов по территории РФ, напомнили германские депутаты.

"Мы не видим оснований сомневаться в этом обязательстве", - подчеркнули они.

Кроме того, Германия должна продолжать поставку Украине ПВО, боеприпасов, госпитальных материалов и защищенных транспортных средств, особенно боевых танков и бронетранспортеров, отметили политики.

Также они отметили необходимость предоставления запасных частей для ранее поставленных систем и оказания помощи в их ремонте. Поддержка со стороны германской промышленности также должна быть скоординирована и усовершенствована, пишут депутаты.

Что известно о ракетах Taurus

Taurus KEPD 350/150 – дозвуковая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета большой дальности класса "воздух - поверхность" для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без захода ракетоносителя в зону ПВО противника. Базовая модель KEPD-350 имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 481 кг, вес взрывчатого вещества – около 50 кг. Масса заправленной – 1360 кг, пустой – 1080 кг. Предельная дальность полета – не менее 500 км.

В мае стало известно, что Украина попросила у Германии дальнобойные ракеты.

В конце июня министр обороны Германии Борис Писториус сказал , что ФРГ не намерена передавать Украине эти ракеты.

В августе нардеп Чернев со ссылкой на собственные источники сообщил, что в бундестаге достигли консенсуса относительно передачи Украине ракет Taurus. В то же время немецкое издание Spiegel сообщило, что канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты , чтобы сделать невозможными удары Киева по российской территории. В то же время посол Украины в Германии Алексей Макеев выступил против ограничения дальности дальнобойных ракет Taurus.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в конце августа призвала ускорить решение о поставках Украине ракет дальнего радиуса действия, потому что каждый день важен.