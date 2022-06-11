Немецкие больницы приняли треть всех пациентов из Украины, которых направили в Европейский Союз

Об этом сообщили в издании RND со ссылкой на комментарий спикера федерального министерства здравоохранения Германии.

Украина 620 раз обращалась в Европейский Союз с просьбами о переводе больных и раненых людей в европейские больницы. 220 запросов удовлетворила Германия.

"В скором времени будет завершено более 50 дополнительных перевозок пациентов, некоторые из них задерживаются из-за войны", - сообщил представитель федерального министерства здравоохранения.

Известно, что большинство больных лечатся на юге Германии.

Недавно министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что страна собирает доказательства военных преступлений в Украине. В будущем виновные в их совершении могут предстать и перед германским судом. Так, ранее в Германии уже успешно привлекали к суду военных преступников из Сирии.

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