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Аналитика

Немецкие БМП наконец-то поедут в ВСУ, и их можно назвать настоящими "утилизаторами" российской легкой бронетехники

Алексей Левков
28 января, 2023 суббота
08:20
Статьи БМП Marder

Вооруженные силы Украины должны уже в марте получить немецкие БМП Marder

Вскоре Вооруженные силы Украины усилятся еще одним типом мощных боевых машин пехоты, которые обещали нам передать союзники. Ранее мы уже рассказывали, что ВСУ будут бить оккупантов одной из лучших БМП M2 Bradley . В то же время, решение США передать Украине эти машины открыло путь к поставке нашим ВСУ и другим БМП – немецким Marder.

Как быстро БМП Marder должны приехать в ВСУ

Германия согласилась передать Украине сразу 40 своих БМП Marder, то есть машины предоставляются уже "батальонными комплектами". Впрочем, впоследствии оказалось, что поскольку решение о передаче БМП Marder до последнего держалось в тайне и о нем в Германии было известно ограниченному кругу лиц, то ни войско, ни "оборонка" в лице компании Rheinmetall не знали, откуда именно будут брать эти БМП и не были готовы к поставке этих машин. ВСУ получат от Германии 40 единиц БМП Marder, которые должны приехать в Украину до конца марта, фото: gettyimages

Но в конце концов удалось избрать достаточно прагматичное решение — 13 января бывший министр обороны Германии Кристине Ламбрехт сообщила, что из 40 боевых машин пехоты Marder, обещанных для ВСУ, 20 будут поставлены компанией Rheinmetall, и еще 20 — из запасов Бундесвера, и что таким образом это не повлияет на боеспособность германской армии.
Отдельно стоит поговорить о сроках обучения на эти машины — как отмечал спикер немецкого кабмина Штеффен Хебестрайт, обучение экипажем продлится восемь недель или два месяца. Такая цифра, конечно, вызывает вопрос, потому что, например, на те же САУ PzH 2000 наши военные учились 40 дней. Вероятно, эта цифра может быть пересмотрена и несколько уменьшена, если учитывать, что эти БМП нашим военным нужны "еще на вчера". В конце концов немцы дали четкие сроки, когда ВСУ получат Marder — до конца первого квартала 2023 года, то есть до конца марта.

Почему Marder можно назвать "убийцей легкой брони" российской армии

Боевая машина пехоты Marder оснащена 20-мм нестабилизированной автоматической пушкой MK 20 Rh202 от Rheinmetall, которая установлена в двухместной небольшой по размерам башне. Пушка может стрелять как бронебойными, так и осколочно-фугасными снарядами в поразительном темпе — около 800-1000 выстрелов в минуту, и пробивает "в лоб" фактически всю легкую "броню" российского оккупационного войска, от БМП-1 или БМП-2 до БТРов и БМД. Что касается БМП-3, то, скорее всего, возможность пробивать эту машину уже будет проверена непосредственно на поле боя.

Башня БМП Marder дополнительно вооружена 7,62-мм пулеметом MG3, а из версии 1A1A башня также может быть оснащена пусковой установкой противотанковых управляемых ракет MILAN с боезапасом в четыре ракеты, перевозимые внутри машины.

Защита и другие тактико-технические характеристики БМП Marder

Немецкая БМП в последних версиях получила улучшенную защиту, позволяющую выдерживать попадание 30-мм боеприпаса – такое усовершенствование машина получила с учетом 30-мм пушки советской БМП-2. Конечно, усовершенствованная броня повлияла на массу этой машины – в версии Marder 1A3 она составляет 33,5 тонны, в то же время у Marder 1A5 – 37,4 тонны. Для сравнения, в старших версиях машины этот показатель достигал 28,5 тонн.

С усилением бронирования БМП несколько снизилась ее скорость – с дизельным двигателем Daimler-Benz MB833 мощностью 600 л. с. машина может ехать по шоссе со скоростью до 65 км/ч по сравнению с 70 км/ч в "добронированных" версиях. Запас хода – 520-600 км. Без подготовки эта машина может преодолевать водные препятствия глубиной до 1,5 м. Экипаж машины – 3 человека, в версиях Marder 1A3 и Marder 1A5 может перевозить 6 десантников.

Алексей Левков, Defense Express – специально для Эспрессо.

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