Об этом сообщает Bloobberg.

Такой сценарий приведет к рецессии в крупнейшей экономике Европы и потребует от кредиторов поддержки корпоративных займов дополнительным капиталом, заявил глава BNP Paribas Германия Лутц Дидерихс в понедельник, 4 июля, на конференции во Франкфурте, пишет издание.

Кредиторы особенно озабочены запланированными ремонтными работами на магистральном газопроводе, соединяющем Германию с Россией, поскольку существует вероятность того, что поставки не возобновятся, как раньше, после завершения работ, сказали два топ-банкира, пожелавших не называть своих имен. С 11 по 21 июля трубопровод планируют остановить на ремонт.

Резервы немецких банков на случай потенциальных экономических последствий войны для Украины были ниже крупных резервов, которые они создали на пике пандемии. Но страна сильно зависит от постоянного импорта газа из России, и полная потеря доступа к энергоснабжению нанесет серьезный удар по экономике.

Главный исполнительный директор Deutsche Bank Кристиан Сьювинг заявил, что такое событие приведет к "глубокой рецессии".

3 июля министерша энергетики Швейцарии Симонетта Соммаруга допустила возникновение дефицита газа зимой из-за зависимости страны от импорта этого ресурса из Германии.

Министр по делам экономики и защиты климата Роберт Габек заявил, что Германия готовит дополнительные меры по экономии газа. На это правительство Германии выделит минимум €15 млрд. Планируется привлечь также больше угольных электростанций.

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