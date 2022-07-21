Немецкая железная дорога планирует транспортировать зерно из Украины

Об этом пишет Reuters.

Компания сообщила, что видоизменит свою сеть, которая была создана для транспортировки гуманитарной помощи для доставки зерна из Украины в немецкие порты Росток, Гамбург и Браке.

Железная дорога планирует запускать несколько поездов в неделю, и значительная часть зерна будет транспортироваться через Румынию и Польшу, сообщили в компании. Пока не озвучили, сколько зерна смогут перевезти.

"Мы перевезем как можно больше зерна", – пресс-секретарь компании.

20 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал предположение, что договоренности об экспорте украинского зерна будут достигнуты уже на этой неделе.

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