Немецкая железная дорога планирует транспортировать зерно из Украины
Немецкая государственная железнодорожная компания Deutsche Bahn заявила, что планирует транспортировать зерно грузовыми поездами из Украины в порты Германии
Об этом пишет Reuters.
Компания сообщила, что видоизменит свою сеть, которая была создана для транспортировки гуманитарной помощи для доставки зерна из Украины в немецкие порты Росток, Гамбург и Браке.
Железная дорога планирует запускать несколько поездов в неделю, и значительная часть зерна будет транспортироваться через Румынию и Польшу, сообщили в компании. Пока не озвучили, сколько зерна смогут перевезти.
"Мы перевезем как можно больше зерна", – пресс-секретарь компании.
- 20 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал предположение, что договоренности об экспорте украинского зерна будут достигнуты уже на этой неделе.
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