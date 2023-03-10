Об этом сообщается в материале Spiegel .

По данным газеты, DB Cargo, по всей видимости, прекратила осуществлять бесплатные перевозки в Украину с 1 января. Компании, желающие отправить помощь в Украину, должны будут полностью оплачивать перевозку, которая составляет до 6000 евро за контейнер.

Источники в отрасли предполагают, что причиной является давний спор между DB Cargo и министерством транспорта Германии во главе с Фолькером Виссингом по финансированию перевозок.

Кроме этого, согласно отчету, дочерняя компания Deutsche Bahn несколько раз обращалась за государственной поддержкой, поскольку как акционерное общество может получать постороннее финансирование в ограниченном объеме. Только в 2022 году DB Cargo потратило около пяти миллионов евро на перевозку гуманитарной помощи.

Также известно, что до конца предыдущего года решение между профильным министерством и перевозчиком не было достигнуто, поэтому донорские организации были проинформированы о "временной приостановке бесплатных перевозок".

Министерство транспорта Германии в ответ на запрос Spiegel заявило, что "железнодорожный мост" был инициативой DB Cargo. "Федеральное правительство очень приветствует эту инициативу. В федеральном правительстве продолжаются дискуссии по поводу того, в какой форме и в каком объеме будет оказываться поддержка железнодорожному мосту в будущем", - отметили там.