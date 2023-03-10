Немецкая железная дорога перестала возить гуманитарную помощь в Украину бесплатно, - Spieg
Дочерняя компания немецкого железнодорожного перевозчика Deutsche Bahn – DB Cargo, занимающаяся грузовыми перевозками и логистикой, спустя год с начала полномасштабного вторжения РФ перестала бесплатно доставлять гуманитарные грузы в Украину.
Об этом сообщается в материале Spiegel .
По данным газеты, DB Cargo, по всей видимости, прекратила осуществлять бесплатные перевозки в Украину с 1 января. Компании, желающие отправить помощь в Украину, должны будут полностью оплачивать перевозку, которая составляет до 6000 евро за контейнер.
Источники в отрасли предполагают, что причиной является давний спор между DB Cargo и министерством транспорта Германии во главе с Фолькером Виссингом по финансированию перевозок.
Кроме этого, согласно отчету, дочерняя компания Deutsche Bahn несколько раз обращалась за государственной поддержкой, поскольку как акционерное общество может получать постороннее финансирование в ограниченном объеме. Только в 2022 году DB Cargo потратило около пяти миллионов евро на перевозку гуманитарной помощи.
Также известно, что до конца предыдущего года решение между профильным министерством и перевозчиком не было достигнуто, поэтому донорские организации были проинформированы о "временной приостановке бесплатных перевозок".
Министерство транспорта Германии в ответ на запрос Spiegel заявило, что "железнодорожный мост" был инициативой DB Cargo. "Федеральное правительство очень приветствует эту инициативу. В федеральном правительстве продолжаются дискуссии по поводу того, в какой форме и в каком объеме будет оказываться поддержка железнодорожному мосту в будущем", - отметили там.
- 5 марта сообщалось, что Берлин больше сосредоточен на конкуренции с Польшей за международное признание в поставке оружия для Украины и замедляет передачу запчастей для Варшавы.
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