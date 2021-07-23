Немецкая железная дорога оценила ущерб от паводка в €1,3 млрд

Об этом рассказывает Deutsche Welle .



Размер ущерба, который причинит сети железных дорог в Германии паводок на западе страны в середине июля, составляет €1,3 млрд.

Такую сумму назвали представители концерна Deutsche Bahn на пресс-конференции в пятницу, 23 июля.



"Нас ждет невероятное работа. С разрушением инфраструктуры таких масштабов, что произошли одновременно, мы не сталкивались никогда", - констатировал Фолькер Хеншель, глава отдела Deutsche Bahn, занимающейся менеджментом в области технического ухода.



По его словам, самой существенной вред нанесло разрушением более 50 мостов. Кроме того, от наводнения пострадали многие вокзалов и остановок, 180 железнодорожных переходов, почти 40 переводных стрелочных механизмов и более 1000 ведущих и сигнальных мачт, энергоблоков, а также лифтов и осветительных установок на станциях.



В то же время Хеншель объяснил, что определить точную стоимость восстановления отдельных объектов удастся лишь после тщательного инженерного анализа.



Многое будет зависеть от того, полностью или частично придется обновлять поврежденные участки железной дороги, будут сводиться защитные дамбы, а также где именно будет пролегать железнодорожное полотно - на том же месте, где оно находилось до наводнения, или его перенесут дальше от берегов, указали в Deutsche Bahn.



Немецкая железная дорога уже ведет переговоры с правительством страны, который является акционером концерна по финансовой помощи в восстановлении сообщения.



В Deutsche Bahn считают, что к концу 2021 удастся восстановить нормальное железнодорожное сообщение на 80 процентах пострадавшей территории.

Ливни 14-15 июля на западе Германии вызвали выход многих рек бассейна реки Рейн из берегов. В немецких федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия, пострадавших от наводнения, погибло более 150 человек,