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Немецкая система ПВО IRIS-T уже работает на юге Украины

14 октября, 2022 пятница
22:45
война с Россией

Предоставленная Германией система противовоздушной обороны IRIS-T выполняет задачи на южном направлении

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает созданный при Минкульте Центр стратегических коммуникаций.

Ракеты IRIS-T SLM могут поражать цель на расстоянии 12 км и на высоте до 8 км, их максимальная скорость – 3672 км/ч. В установку заряжается 8 ракет IRIS-T SLM, радиус поражения составляет 360 градусов, а радиокомандная и инфракрасная наводка позволяет поражать практически любые цели.

Представитель Воздушных сил ВСУ отметил, что IRIS-T может работать в едином информационном поле с системами ПВО NASAMS или Patriot.

"NASAMS – это уже проверенный комплекс, имеющий хороший авторитет в мире, находится на вооружении 12 стран мира. С этим комплексом может быть легче по поставкам – он есть, ракеты к нему в достаточном количестве есть", – добавил Юрий Игнат.

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