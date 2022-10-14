Немецкая система ПВО IRIS-T уже работает на юге Украины

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает созданный при Минкульте Центр стратегических коммуникаций.

Ракеты IRIS-T SLM могут поражать цель на расстоянии 12 км и на высоте до 8 км, их максимальная скорость – 3672 км/ч. В установку заряжается 8 ракет IRIS-T SLM, радиус поражения составляет 360 градусов, а радиокомандная и инфракрасная наводка позволяет поражать практически любые цели.

Представитель Воздушных сил ВСУ отметил, что IRIS-T может работать в едином информационном поле с системами ПВО NASAMS или Patriot.

"NASAMS – это уже проверенный комплекс, имеющий хороший авторитет в мире, находится на вооружении 12 стран мира. С этим комплексом может быть легче по поставкам – он есть, ракеты к нему в достаточном количестве есть", – добавил Юрий Игнат.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что Германия передаст Украине две системы ПВО IRIS-T до конца текущего года и еще две – в начале следующего.

США начали доставку в Украину первых систем ПВО NASAMS и планируют ускорить поставки остальных.

12 октября предоставленная Германией система противовоздушной обороны IRIS-T прибыла в Украину.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb