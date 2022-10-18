Немецкая система ПВО IRIS-T уже прошла первое боевое крещение в Украине, - пресс-секретарь Воздушных сил

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

"Комплекс успешно интегрирован в систему ПВО Украины. Он имеет хорошие тактико-технические характеристики, поэтому надеемся получить больше единиц IRIS-T от Германии. Кроме того, ждем комплекс NASAMS, который также усилит ПВО нашего государства", - рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

Напомним, ранее сообщалось, что предоставленная Германией система противовоздушной обороны IRIS-T уже выполняет задачи на южном направлении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb