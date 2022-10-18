Немецкая система ПВО IRIS-T уже прошла первое боевое крещение в Украине, - пресс-секретарь Воздушных сил
Зенитно-ракетный комплекс IRIS-T среднего радиуса действия, недавно переданный из Германии, уже стал на боевое дежурство и продемонстрировал первые результаты работы в Украине
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
"Комплекс успешно интегрирован в систему ПВО Украины. Он имеет хорошие тактико-технические характеристики, поэтому надеемся получить больше единиц IRIS-T от Германии. Кроме того, ждем комплекс NASAMS, который также усилит ПВО нашего государства", - рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.
- Напомним, ранее сообщалось, что предоставленная Германией система противовоздушной обороны IRIS-T уже выполняет задачи на южном направлении.
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