Немецкая система ПВО IRIS-T прибыла в Украину

Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Немецкая IRIS-T уже в Украине. Начинаем более плотно закрывать небо от российских ракет. Это только начало, ждем NASAMS, создадим собственный небесный щит", - написал Ермак.

IRIS-T SLM – зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия, предназначенный для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил предоставление Украине нового пакета помощи на $625 млн, который среди прочего включает в себя HIMARS, боеприпасы, бронетехнику и транспортные средства.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что Германия передаст Украине две системы ПВО IRIS-T до конца текущего года и еще две – в начале следующего.

11 октября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии в Украину предоставленных США четырех дополнительных ракетных артиллерийских систем HIMARS.

США начали доставку в Украину первых систем ПВО NASAMS и планируют ускорить поставки остальных.

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