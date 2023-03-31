Немецкая Siemens проверяет, работал ли их специалист на хакеров РФ
Издание Spiegel выяснило, что бывший сотрудник московской IT-компании "Вулкан" сейчас работает в Siemens: компания объявила о внутреннем расследовании
Об этом пишет Spiegel.
Ряд мировых медиа провело расследование по "файлам Вулкана", московской ІТ-компании, работающей на российские спецслужбы - Федеральную службу безопасности, военную разведку (ГРУ) и Службу внешней разведки. Выяснилось, что 90 бывших программистов российской хакерской группы с контактами в секретных службах сейчас трудятся на западные компании.
Отмечается, что, в частности, "Вулкан" поставляет западным компаниям программы, которые способствуют проведению кибератак на критически важную инфраструктуру, например, сбросить с рельсов поезда или парализовать компьютеры аэропорта.
Так, германская технологическая компания Siemens начала внутреннее расследование в связи с разоблачением о российских хакерах. "Мы серьезно относимся к этому вопросу и проводим расследование", – заявили в пресс-службе.
- Напомним, министерша внутренних дел Германии Нэнси Фезер предупредила о возможных диверсиях, дезинформации и кибератаках со стороны российских хакеров.
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