Об этом пишет Spiegel.

Ряд мировых медиа провело расследование по "файлам Вулкана", московской ІТ-компании, работающей на российские спецслужбы - Федеральную службу безопасности, военную разведку (ГРУ) и Службу внешней разведки. Выяснилось, что 90 бывших программистов российской хакерской группы с контактами в секретных службах сейчас трудятся на западные компании.

Отмечается, что, в частности, "Вулкан" поставляет западным компаниям программы, которые способствуют проведению кибератак на критически важную инфраструктуру, например, сбросить с рельсов поезда или парализовать компьютеры аэропорта.

Так, германская технологическая компания Siemens начала внутреннее расследование в связи с разоблачением о российских хакерах. "Мы серьезно относимся к этому вопросу и проводим расследование", – заявили в пресс-службе.