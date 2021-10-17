Немецкая сеть супермаркетов Lidl готовится зайти на рынок Украины, - Lebensmittel Zeitung
В украинских городах появятся известные своими низкими ценами магазины всемирной торговой сети Lidl
Подробности приводит Еспресо.TV.
Украинский филиал компании возглавит 47-летний Адам Мишчишин, уже имеющий успешный опыт продвижения бренда на территории Польши.
Такое решение принял генеральный директор Lidl Герд Хшановский, пишет немецкое деловое издание Lebensmittel Zeitung.
Справка
Владельцем Lidl является Schwarz Group из Федеративной Республики Германии.
Концепция сети - низкие, доступные цены и удобное расположение в спальных районах, а также на автомобильных дорогах и транспортных развязках.
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