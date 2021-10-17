Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Экономика Немецкая сеть супермаркетов Lidl готовится зайти на рынок Украины, - Lebensmittel Zeitung

Немецкая сеть супермаркетов Lidl готовится зайти на рынок Украины, - Lebensmittel Zeitung

17 октября, 2021 воскресенье
07:15
Экономика Lidl

В украинских городах появятся известные своими низкими ценами магазины всемирной торговой сети Lidl

Подробности приводит Еспресо.TV.

Украинский филиал компании возглавит 47-летний Адам Мишчишин, уже имеющий успешный опыт продвижения бренда на территории Польши.

Такое решение принял генеральный директор Lidl Герд Хшановский, пишет немецкое деловое издание Lebensmittel Zeitung.

Справка

Владельцем Lidl является Schwarz Group из Федеративной Республики Германии.

Концепция сети - низкие, доступные цены и удобное расположение в спальных районах, а также на автомобильных дорогах и транспортных развязках.


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Германия
Читайте также:
Наталка Діденко
13 октября, 2021 среда
В Украину придут снег, туманы и холод, - синоптик Наталья Диденко
Ярослав Железняк
15 октября, 2021 пятница
Законопроект об увеличении налоговой нагрузки негативно повлияет на владельцев земли и ведения бизнеса в Украине, - Железняк
Зеленский вагнергейт
14 октября, 2021 четверг
"Схемы" сообщили, что Зеленский и Шефир пытались вне очереди вывести активы из банка Курченко во время ликвидации финучреждения
Киев
+6
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.25
    Покупка 26.25
    Продажа 26.51
  • EUR
    Покупка 30.22
    Продажа 30.64
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, воскресенье
17 октября
08:40
Запорожье
В Запорожье закрываются вещевые рынки, рестораны, крупные ТРЦ, спортивные и концертные залы
08:14
В Екатеринбурге от жженого алкоголя умерло 12 мужчин и 6 женщин
07:46
Эксклюзив
Зеленский и Янукович
Зеленский и "Слуга народа" идут по пути Януковича и Партии регионов, - Владимир Цыбулько
07:00
Кто придумал магический реализм, что такое порнографизы и где живет свобода неволи - 5 книг, которые развеют осеннюю грусть
2021, суббота
16 октября
23:10
Екатерина Бабкина
Лауреатом Центрально литературной премии "Ангелус" стала Екатерина Бабкина
22:49
Ломаченко перед боем с ексчемпионом мира попрощался с Украиной
22:32
Шмыгаль назвал среднюю стоимость гектара земли в Украине
22:20
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после разгромных побед "Динамо" и "Шахтера"
21:54
В Украине начаты первые уголовные производства за подделку COVID-сертификатов
21:40
Алексей Навальный
Во Франции суд отклонил иск Навального к компании Yves Rocher
21:22
Артем Довбик
Гол героя Евро-2020 Довбика помог "Днепру-1" победить "Колос" в УПЛ
20:55
Ляшко рассказал, до каких пор украинцам придется носить маски
20:30
Топ-менеджер Nike признался, что полвека назад убил человека
20:09
МЮ с Роналду проиграл "Лестеру" в безумной перестрелке в АПЛ
19:43
NASA запустило к Юпитеру зонд, который поможет раскрыть тайну возникновения Солнечной системы
19:24
Дмитрий Кулеба
Кулеба пообещал задавить российских преступников в Гааге
18:54
Дубль Гармаша помог "Динамо" разгромить "Львов" в УПЛ
18:25
В Киеве мужчина бросил бутылку с легковоспламеняющимся веществом в троллейбус
В Одессе женщина, которая находилась в розыске, похитила эвакуатор и устроила ДТП с троллейбусом
18:02
Гол, пас и победа: футболист сборной Украины стал героем матча чемпионата Италии
17:27
ООС
16 октября на фронте: российские оккупанты 6 раз нарушили режим "тишины"
17:11
В Украине создали 900 мобильных бригад, которые будут следить за соблюдением карантина, - Ляшко
16:55
Эксклюзив
Дмитрий Медведев
Статья Медведева - целенаправленное оскорбление президента Украины Зеленского, - Зубов
16:39
Северный поток-2
В Кремле уже открыто угрожают Европе энергетическим кризисом
16:19
Матеуш Моравецкий
Стена на границе с Беларусью должна защитить Польшу от шантажа Лукашенко и Путина, - Моравецкий
15:54
"Металлист 1925" на последней минуте вырвал победу над "Мариуполем" в УПЛ
15:39
В США рассказали о состоянии госпитализированного экс-президента Клинтона
15:22
Скотланд-Ярд считает убийство члена парламента в Великобритании терактом
14:58
Ирина Венедиктова
После угроз с оружием от Кивы Венедиктовой следует возбудить в отношении него производство. И не одно, - Стерненко
14:45
"Белорусский Сноуден" сбежал во Францию, где будет просить убежища
14:21
На Закарпатье напуганные пограничниками контрабандисты бросили 30 ящиков с сигаретами, на Буковине - 19
14:00
После прихода к власти команды Зеленского приходам на Киевщине не позволяют переходить из Московского патриархата в ПЦУ, - Епифаний
13:38
Обломок метеорита пробил крышу жительницы Канады и попал ей прямо в постель. Есть фотографии
13:17
За печатью бюллетеней в Харькове будет следить поклонник Кернеса с "Голоса", - движение "Честно"
13:00
На детей начальника ГРУ РФ Костюкова записана недвижимость на миллионы долларов
12:49
В Чернигове снова прививают вакциной CoronaVac
12:23
Александр Зинченко
В Киеве пьяный водитель фуры сбил историка Александра Зинченко. Еще один пешеход не выжил
12:00
СБУ задержала грабителей банков, которые использовали документы усопших бойцов АТО-ООС
11:37
Что говорят в ОРДО, чтобы не платить пенсии. Рассказывают местные жители
11:12
Илья Кива
С оружием в руках: Кива провозгласил себя "лидером антифашистского движения"
10:54
Елизавета II
Елизавета II полностью отказалась от спиртного, - Telegraph
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV