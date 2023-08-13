Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Немецкая Rheinmetall до конца года поставит в Украину беспилотную систему Luna, - Reuters

Немецкая Rheinmetall до конца года поставит в Украину беспилотную систему Luna, - Reuters

13 августа, 2023 воскресенье
07:25
Война с Россией

Немецкий вооруженный концерн Rheinmetall принял решение о передаче в Украину беспилотной системы Luna New Generation до конца года

Об этом сообщает Reuters.

Там отмечают, что пакет беспилотников состоит из наземной станции управления с несколькими дронами, стартовой катапультой и военными грузовиками.

Издание добавляет, что систему беспилотников можно использовать как разведывательную, снабжать сеть LTE и перехватывать или глушить коммуникации.

В компании отмечают, что беспилотный летательный аппарат LUNA NG является новейшим элементом системы LUNA для воздушного наблюдения, обнаружения и отслеживания в реальном времени. Он значительно превосходит своего предшественника по всем важным эксплуатационным характеристикам.

Благодаря своей сверхлегкой, но очень стабильной конструкции фюзеляжа, изготовленному из CFRP (пластика, армированного углеродным волокном), он обеспечивает время полета более 12 часов, а благодаря дальности связи более 100 км обеспечивает пространственное покрытие более 30 000 кв. км.

Кроме того, большим преимуществом системы LUNA у компании-разработчика назвали ее высокий уровень гибкости как при транспортировке, так и при использовании. Компактная наземная станция помещается в небольшое транспортное средство или стандартную кабину, позволяющую быстро транспортировать – например, на вертолете. В полете LUNA NG поражает своими низкими акустическими, тепловыми и радиолокационными характеристиками.

  • 9 августа Германия передала Украине очередную партию военной помощи, включая две системы Patriot.
  • 10 августа СМИ сообщили , что в ближайшее время Германия планирует дать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Что, по мнению журналистов, в дальнейшем позволит передачу США своих ATACMS.
  • Впоследствии генеральный директор Rheinmetall заявил об ожиданиях появления еще одного специального фонда для бундесвера сверх уже согласованного пакета в €100 млрд.
Мир
Украина
Германия
безпілотник
оружие для Украины
Читайте также:
12 августа, 2023 суббота
Последний день перед жарой: синоптик Наталья Диденко прогнозирует сухую и комфортную погоду в Украине на 13 августа
Юрий Бутусов
Автор
11 августа, 2023 пятница
На место Резникова придет человек Ермака?
Дмитро Кулеба
12 августа, 2023 суббота
Кулеба предупредил украинцев о тяжелой осени: что известно
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.97
    Покупка 36.97
    Продажа 37.68
  • EUR
    Покупка 40.78
    Продажа 41.78
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
13 августа
08:26
Обновлено
Масштабные лесные пожары на Гавайях: погибли уже 80 человек
08:02
OPINION
В России возродят ГУЛАГ
07:55
Обновлено
Россия потеряла за сутки в Украине 560 военных, 3 танка и 5 средств ПВО, - Генштаб
07:44
В Нигерии обрушилась мечеть: семь верующих погибли, еще несколько ранены
07:00
ISW: ВСУ закрепились на левом берегу Днепра в Херсонской области, однако это еще не плацдарм
06:20
Самолет из Норвегии по пути в Турцию случайно залетел в воздушное пространство Украины, – СМИ
00:35
"Реал" уверенно победил "Атлетик" в 1-м туре Ла Лиги. Лунин отстоял "на ноль"
00:23
Звезда сборной Англии Кейн неудачно дебютировал за "Баварию"
2023, суббота
12 августа
22:48
ВСУ освободили территории на Таврическом направлении
22:36
Азербайджан
Азербайджан передаст Украине оборудование для разминирования, - Зеленский
22:02
В украинских подземных хранилищах уже накоплено более 12,3 млрд кубов газа
21:57
Трансфер Малиновского: украинец заинтересовал клуб АПЛ
21:38
Роналду оформил дубль и помог "Аль-Насру" в меньшинстве выиграть арабскую Лигу чемпионов
21:37
Вблизи Мариуполя произошла перестрелка между российскими военными и кадыровцами, - СМИ
21:36
Путин: "Она утонула"
"Она утонула". В этот день пошла ко дну российская подлодка "Курск"
21:27
Эксклюзив
Виталий Портников
Перерезание определенных логистических маршрутов врага может изменить ход войны, - Портников
21:18
"Реал" после заявления о доверии к Лунину подписал нового вратаря
21:10
Восстановлена историческая справедливость: на Змеином установили украинский пограничный знак
21:01
Украинка Ястремская впервые за 4 года выиграла турнир WTA
20:56
Эксклюзив
Средства от военного НДФЛ нужно направлять преимущественно на нужды безопасности и обороны, - нардеп Безгин
20:54
"Непокоренный Юг": в Одессе представили новую марку, посвященную пограничникам
20:47
Диверсанты пытались прорвать границу Украины на Сумщине. Военные отбили атаку
20:29
Обновлено
УПЛ: результаты и расписание всех матчей 3-го тура чемпионата Украины по футболу
20:19
Довбык забил дебютный гол и в дуэте с Цыганковым спас "Жирону" от поражения в 1-м туре Ла Лиги
20:08
Фильм "Степное" Марины Вроды получил приз за лучшую режиссуру на кинофестивале в Локарно
20:01
OPINION
Колониализмы бывают разными
19:46
Силы обороны сдерживают наступление россиян в районах Клищиевки и Белой Горы на Донетчине, - Генштаб
19:36
51 боец ГСЧС, 19 единиц техники: премьер Словении встретил спасательную миссию из Украины
19:26
Путин готовится к еще большей войне: Лубинец объяснил, что об этом свидетельствует
19:18
В России заявили о сбитии украинского беспилотника в Белгородской области
19:09
Обзор
Драка миллиардеров-гладиаторов: когда и почему будут махаться Маск с Цукербергом
19:07
Стоят десятки миллионов евро: Италия вернула из США 266 похищенных древних артефактов
18:53
Силы украинского ПВО уже уничтожили 14 "кинжалов"
18:36
Минэнерго назвало города, в которых самая сложная ситуация с подготовкой к отопительному сезону
18:31
Польша развернула военно-оперативную группу на границе с Беларусью
18:23
Петр и Марина Порошенко
Петр и Марина Порошенко выделили 1 млн грн на проекты для молодежи, пострадавшей от войны
18:20
В Пакистане избрали временного премьер-министра для наблюдения за выборами
18:04
OPINION
Алексей Голобуцкий
Конец "владычицы морской"
17:53
Обсудили потребности ВСУ и ситуацию на фронте: начальник Штаба обороны Великобритании встретился с Залужным в Киеве
17:29
Городские власти не давали разрешение: Кличко отреагировал на снос 200-летней усадьбы на Подоле в Киеве
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV