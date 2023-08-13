Немецкая Rheinmetall до конца года поставит в Украину беспилотную систему Luna, - Reuters
Немецкий вооруженный концерн Rheinmetall принял решение о передаче в Украину беспилотной системы Luna New Generation до конца года
Об этом сообщает Reuters.
Там отмечают, что пакет беспилотников состоит из наземной станции управления с несколькими дронами, стартовой катапультой и военными грузовиками.
Издание добавляет, что систему беспилотников можно использовать как разведывательную, снабжать сеть LTE и перехватывать или глушить коммуникации.
В компании отмечают, что беспилотный летательный аппарат LUNA NG является новейшим элементом системы LUNA для воздушного наблюдения, обнаружения и отслеживания в реальном времени. Он значительно превосходит своего предшественника по всем важным эксплуатационным характеристикам.
Благодаря своей сверхлегкой, но очень стабильной конструкции фюзеляжа, изготовленному из CFRP (пластика, армированного углеродным волокном), он обеспечивает время полета более 12 часов, а благодаря дальности связи более 100 км обеспечивает пространственное покрытие более 30 000 кв. км.
Кроме того, большим преимуществом системы LUNA у компании-разработчика назвали ее высокий уровень гибкости как при транспортировке, так и при использовании. Компактная наземная станция помещается в небольшое транспортное средство или стандартную кабину, позволяющую быстро транспортировать – например, на вертолете. В полете LUNA NG поражает своими низкими акустическими, тепловыми и радиолокационными характеристиками.
- 9 августа Германия передала Украине очередную партию военной помощи, включая две системы Patriot.
- 10 августа СМИ сообщили , что в ближайшее время Германия планирует дать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Что, по мнению журналистов, в дальнейшем позволит передачу США своих ATACMS.
- Впоследствии генеральный директор Rheinmetall заявил об ожиданиях появления еще одного специального фонда для бундесвера сверх уже согласованного пакета в €100 млрд.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.97
Покупка 36.97Продажа 37.68
-
EUR
Покупка 40.78Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное