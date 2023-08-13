Об этом сообщает Reuters.

Там отмечают, что пакет беспилотников состоит из наземной станции управления с несколькими дронами, стартовой катапультой и военными грузовиками.

Издание добавляет, что систему беспилотников можно использовать как разведывательную, снабжать сеть LTE и перехватывать или глушить коммуникации.

В компании отмечают, что беспилотный летательный аппарат LUNA NG является новейшим элементом системы LUNA для воздушного наблюдения, обнаружения и отслеживания в реальном времени. Он значительно превосходит своего предшественника по всем важным эксплуатационным характеристикам.

Благодаря своей сверхлегкой, но очень стабильной конструкции фюзеляжа, изготовленному из CFRP (пластика, армированного углеродным волокном), он обеспечивает время полета более 12 часов, а благодаря дальности связи более 100 км обеспечивает пространственное покрытие более 30 000 кв. км.

Кроме того, большим преимуществом системы LUNA у компании-разработчика назвали ее высокий уровень гибкости как при транспортировке, так и при использовании. Компактная наземная станция помещается в небольшое транспортное средство или стандартную кабину, позволяющую быстро транспортировать – например, на вертолете. В полете LUNA NG поражает своими низкими акустическими, тепловыми и радиолокационными характеристиками.