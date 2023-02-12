Немецкая разведка предупредила об усилении шпионажа Китая против Берлина
Президент германского Федерального ведомства по защите конституции Томас Гальденванг предупредил об усилении шпионской деятельности Китая в Германии
Об этом пишет Welt со ссылкой на интервью Томаса Гальденванга.
"Китай развивает широкий спектр деятельности по шпионажу и влиянию. Мы должны быть готовы к тому, что в ближайшие годы они увеличатся", - отметил он журналистам.
Как утверждается, хотя китайцы раньше сосредотачивались на промышленном шпионаже, политическое - также было в их поле зрения в течение нескольких лет.
Спикер федерального МВД в частности сообщила газете: у министерства пока нет информации о том, что китайские воздушные "шары-шпионы" когда-либо летали над Германией. Однако считается, что ФРГ является одним из важнейших объектов разведки и влияния Китая.
- 3 февраля администрация президента США Джо Байдена решила отложить поездку госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин после обнаружения в своем авиапространстве китайского воздушного шара наблюдения.
- В министерстве иностранных дел КНР назвали появление пули наблюдений в воздушном пространстве США форс-мажором.
- Уже в субботу, 4 февраля, США сбили китайский "шпионский шар", пролетавший над воздушным пространством Южной Каролины. На что министерство иностранных дел КНР заявило "сильное недовольство и протест".
- Чиновники в разведке США заявили, что Китай использовал "шар-шпион" в рамках обширной программы наблюдения за военными объектами в нескольких странах. Он оснащен оборудованием для радиоэлектронной разведки и был частью разведывательной программы КНР, охватывающей более 40 стран на пяти континентах.
- В воздушном пространстве Канады также появился неизвестный объект: премьер-министр Канады Джастин Трюдо отдал приказ сбить его.
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