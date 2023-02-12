Немецкая разведка предупредила об усилении шпионажа Китая против Берлина

Об этом пишет Welt со ссылкой на интервью Томаса Гальденванга.

"Китай развивает широкий спектр деятельности по шпионажу и влиянию. Мы должны быть готовы к тому, что в ближайшие годы они увеличатся", - отметил он журналистам.

Как утверждается, хотя китайцы раньше сосредотачивались на промышленном шпионаже, политическое - также было в их поле зрения в течение нескольких лет.

Спикер федерального МВД в частности сообщила газете: у министерства пока нет информации о том, что китайские воздушные "шары-шпионы" когда-либо летали над Германией. Однако считается, что ФРГ является одним из важнейших объектов разведки и влияния Китая.